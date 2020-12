LeBron James explotó contra el entrenador que golpeó a niño

En un video que ha salido a la luz en redes sociales, se puede ver al entrenador de los Savannah Gators golpear a uno de sus jugadores en varias ocasiones.

El jugador de la NBA no aguantó la reacción y comentó arremetiendo en contra de la acción del entrenador.

"No puede ser, sí yo estuviera ahí, aunque no sea mi hijo tenemos más que palabras", escribió el jugador de los Lakers.

Someone shared this with me. It was on their Facebook page. Supposedly happened in Florida during some championships during the past week. Anyone know disposition? Should’ve been arrested . . . . . Absolutely, totally uncalled for. We have to rid sports of “coaches” like this. pic.twitter.com/X57VMr7Rfe