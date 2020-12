Critican a Matthew Morrison 'por sexualizar al Grinch'

Esta interpretación musical fue protagonizada por el actor de Glee, Matthew Morrison, para la pantalla de NBC, donde los gemidos, respiración agitada y miradas hacia la cámara, generó los reclamos de los usuarios en redes sociales asegurando que su actuación había sido extraña y sexual.

“Matthew Morrison haciendo una interpretación increíblemente maldita del Grinch es la manera más apropiada para terminar el año miserable en mi opinión, estamos en el infierno”, “Enviando a Matthew Morrison la factura de toda la terapia que necesitaré después de ver su extraña interpretación sexual del Grinch”, se lee en algunos de los comentarios en donde además, algunos padres se dijeron “preocupados de que sus hijos tengan pesadillas”.

Sin embargo, al finalizar su participación, Morrison apareció en Twitter interpretando For Good de Wicked, mientras se quitaba el maquillaje verde en su rostro.

The best way to wind down after a show is to take off your green make up with a little @WICKED_Musical. How’d I do, @idinamenzel @ShoshanaBean @TealWicks @EdenEspinosa @JessicaVosk @LindsayMendez @StephanieJBlock @AnaGasteyer @JuliaMurney @_mandygonzalez #grinchmusical pic.twitter.com/3rRTRMvJAQ