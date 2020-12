Estrellas Disney: antes y ahora

El canal Disney ha sido plataforma de muchas estrellas actuales del mundo del espectáculo. Artistas que comenzaron su carrera en esta casa y que poco a poco fueron incursionando en la música, el cine y demás, algunos con éxito y mucho reconocimiento que otros.

Hay varias figuras que los fans recordarán en proyectos Disney. Este es el antes y ahora de algunos de ellos.

Demi Lovato

Su carera comenzó antes, pero encontró consolidación en Disney, con participaciones en varias cintas originales y el programa ‘Sonny with a chance’. Demi ahora se dedica más a la música.

Dylan y Cole Sprouse

Los fans los siguieron por años con sus programas ‘The Suite Life’ y pese a que el show supo renovarse, eventualmente terminó. Ambos siguen actuando, aunque ahora por separado.

Dove Cameron

No sólo protagonizó un papel doble en el programa ‘Live and Maddie’, sino que Dove también protagonizó varias cintas Disney. Ella ahora sigue con paso firme en la pantalla y hasta la música.

Kyle Massey

Luego de ‘That’s so Raven’, su personaje Cory Baxter se mudó a su propia serie. Eventualmente se enfocó más a su carrera como rapero, aunque su camino en música y actuación parece pausado.

Miley Cyrus

Indiscutiblemente exitosa, siempre controversial pero arriesgada en todo lo que hace, ‘Hannah Montana’ fue sólo el principio. Brincó al cine, pero ahora se dedica al cien a la música.

Mitchel Musso

Su carrera está casi totalmente ligada a Disney, con ‘Hannah Montana’, prestando su voz para ‘Phineas and Ferb, la serie ‘Pair of Kings’ y el show ‘PrankStars’. No hay mucho más que sepamos.

Selena Gomez

‘Wizards of Waverly Place’ fue apenas el primer escalón, de ahí vinieron algunas cintas Disney, música, un buen brinco a la pantalla grande, incursionando como productora y triunfando en todo.

Nick Jonas

El menor de los hermanos ha sido, para fines prácticos, el más prolífico en su carrera. Programas y películas Disney fueron el trampolín; ha seguido en la música y participado en cine y televisión.

Zendaya

Exitosa, triunfadora y muy talentosa, Zendaya comenzó en el programa ‘Shake it up’ y de ahí siguieron películas y ‘K.C. Undercover’. Ahora es ganadora de un Emmy y estrella de películas.

Zac Efron

Quizá ‘High School Musical’ no fue su primer trabajo, pero sí lo convirtió en una cara conocida. Dejó Disney para pasar al cine y desde entonces no ha dejado de trabajar, con tropiezos y también éxito.