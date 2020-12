Taylor Swift anuncia su noveno álbum Evermore

“Simple y llanamente, no pudimos dejar de escribir canciones”, dijo Swift en sus redes sociales el jueves por la mañana. “Nunca había hecho esto antes. En el pasado siempre traté los discos como eras únicas y seguí adelante para planificar el siguiente tras lanzar un álbum”.

I’m elated to tell you that my 9th studio album, and folklore’s sister record, will be out tonight at midnight eastern. It’s called evermore.

: Beth Garrabrant pic.twitter.com/xdej7AzJRW