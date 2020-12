Revelan nuevas imágenes de Halo Infinite

En un inicio se pensaba que el juego estaría listo para disfrutarse en las consolas de nueva generación de Microsoft, sin embargo, no fue así. La buena noticia es 343 Industries, el estudio desarrollador del juego ha dicho que lo está mejorando y ha compartido varias capturas de pantalla para mostrar cómo se verá finalmente.

En el blog de la empresa se pueden encontrar las imágenes que comprueban que el estudio trabajó en modelos mejorados de los héroes, mapas, armas, además de dar un primer vistazo al modo multijugador.

A principios de este año se dio una primera vista de Halo Infinite pero resultó tan decepcionante por sus gráficos planos que los gamers incluso hicieron memes al respecto. Y la empresa aceptó el error: "El objetivo principal de la demo de la campaña fue mostrar Halo Infinite por primera vez. Si bien ese punto en lo general se aterrizó como queríamos, la realidad es que el arte y las imágenes no estaban en el nivel que tenemos para Halo, incluso en un trabajo que todavía está en progreso".

Es por ello que el Director de Gestión de Arte Neill Harrison, explicó que "la animación facial de los personajes no se implementó por completo en esa construcción, lo que resultó en un aspecto increíblemente inexpresivo, sin vida de Craig". Pero ahora la compañía afirma que han trabajado para agregar más detalle e, incluso, hacer que algunos peinados y barbas, se vean más reales.

Por su parte, Ani Shastry, gerente de desarrollo del equipo de gráficos, señaló en el blog que "las áreas clave de progreso incluyen una mejor calidad de iluminación global y el ambiental, es decir que habrá más para dar volumen y realismo a los personajes y la atmósfera como el cielo y los árboles".

Pero solo podremos ver todo lo prometido hasta 2021. Al respecto, Joseph Staten, director creativo de Halo, dijo que retrasar Halo Infinite hasta otoño de 2021 no fue una decisión sencilla. Sin embargo: "Esta discusión se redujo a una verdad fundamental: necesitábamos más tiempo para hacer las cosas bien. Esto implicaba esforzarse durante el otoño, y ofrecer al equipo el tiempo necesario para recargar energías durante las vacaciones y luego regresar en enero para terminar el juego en un ambiente saludable".

As 343 Day draws to a close, we're excited to offer a closer look at Halo Infinite development and share our updated launch window of Fall 2021.

Read more in the first Inside Infinite: https://t.co/1m5mLSJKVm pic.twitter.com/FyDDs1WNoJ