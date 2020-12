Vacunas en Coahuila, benéficas para Dgo: SS

El secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, consideró que es benéfico que Coahuila se encuentre dentro de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 dada la cercanía con Torreón, municipio donde arribarán las primeras vacunas por parte de la farmacéutica Pfizer este 22 de diciembre.

"Sí nos beneficia porque estamos de vecinos en Torreón y entre más se protejan ellos, el movimiento del virus desde la región Laguna va a disminuir, eso es bueno", declaró.

Dijo que en la reunión que sostuvieron ayer con el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer; y con el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, para conocer los detalles de la vacunación, se explicó que el estado de Coahuila se eligió por estar localizado en el centro-norte del país, "así nos dijeron y por su logística era donde se iba a comenzar a vacunar a este grupo (trabajadores de la salud del área COVID).

El funcionario estatal no dio a conocer fechas en las que podría llegar la vacuna al estado de Durango. Únicamente explicó que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que se encargue de la logística de la vacunación, cuyo biológico necesita de una ultrarrefrigeración y dada su condición deberá aplicarse hasta el quinto día de su descongelamiento dentro de las primeras seis horas, "es una logística bien estudiada", aseguró.

Por otra parte, González Romero pidió a la ciudadanía no relajar las medidas de prevención con el anuncio de la próxima vacunación contra el SARS-CoV-2, "la vacuna no quiere decir que tenemos el remedio, es un mitigante de la pandemia, es muy importante seguir con las medidas, sana distancia, uso de cubrebocas, no aglomerarse sobre todo en lugares cerrados", recalcó el secretario de Salud en Durango.

Con los 109 casos confirmados ayer y las 25 defunciones, Durango alcanzó un acumulado de 23 mil 385 casos de COVID-19, así como 1,429 defunciones por contagio. De ese total 2,246 se encuentran activos, la mayoría en la capital del estado.