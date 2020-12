Mexicanos toman universos de héroes

En las últimas décadas México también ha creado sus propios paladines de la justicia, como Kaliman, El Chapulín Colorado y el mismísimo El Santo, quien además de luchar contra monstruos en el cine era y seguirá siendo un ídolo de los cuadriláteros.

Hollywood no ha considerado a los personajes mexicanos en sus producciones, pero sí está recurriendo a actores aztecas para producciones relacionadas con héroes salidos de los universos Marvel, DC y Star Wars.

Hace unos días, The Hollywood Reporter dio a conocer que el actor Tenoch Huerta se sumaría al elenco de Black Panther 2 para encarnar a un villano. No se sabe aún quién será y hasta ahora Marvel tampoco ha confirmado el arribo de Huerta a sus filas.

La noticia generó controversia en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron el dato mientras que a otros no les pareció y sacaron a la luz unos tuits del artista relacionados con la representación de personas de origen indígena en el cine y la televisión.

Pese a la polémica, Tenoch recibió el apoyo de 100 actores como Luis Fernando Peña y Adriana Paz, quienes firmaron un desplegado para darle todo su apoyo en caso de que ingrese al Universo Marvel.

En estos días salió a la luz que Tony Dalton formará parte de la serie de Disney Plus Hawkeye, donde el mexicano interpretará a "Jack Duquesne", conocido como Swordsman, quien es uno de los primeros maestros de Ojo de Halcón en los cómics.

El sitio Variety confirmó la llegada de Dalton al programa y además su nombre ya figura en el casting mencionado en IMDB, sitio de la red donde aparecen todos los datos de series o películas de la historia.

Tony ha tenido una carrera llena de aciertos. Se le ha visto en Los Simuladores, Sense 8, Sr. Ávila (que le dio una gran popularidad) y Better Call Saul.

En julio de 2019, cuando no había pandemia y los tiempos eran otros, Marvel Studios reveló en la Comic Con de San Diego, en voz de su presidente, Kevin Feige, los actores que conformarían el elenco de la cinta The Eternals, y entre ellos brilló el nombre de una jarocha: Salma Hayek.

La protagonista de Teresa (1989) encarnará a "Ajak", mientras que Angelina Jolie será "Thena". Cuando se hizo el anuncio, Salma comentó que se encontraba emocionada de ser parte de este proyecto multicultural.

"Esta película permitirá que aquellos quienes nunca se sienten representados en las películas, en este caso de superhéroes, se sientan representados. Amo a mi familia diversa", externó la actriz de 54 años.

"Ajak" es un miembro masculino de la subraza de los Eternos, conocidos como los Eternos Polares. Nació en la zona de Polaria, Siberia. Sus padres eran "Raka" y "Amaa", y él tiene un hermano llamado "Arex". Era un arqueólogo con conocimientos avanzados.

Joaquín Cosío es otro actor mexicano que ingresa a las filas de las cintas de superhéroes, pero él va al Universo DC. Conocido por su papel de "El Cochiloco" en la cinta de El Infierno, del director Luis Estrada, el histrión encarnará a un militar latino que será aliado de los villanos de la trama en Suicide Squad 2.

La película se estrenará en agosto de 2021.

Joaquín dijo en una pasada entrevista con el periodista Javier Poza que el personaje fue creado para él, no se encuentra en las historietas. Comentó que tiene mucho peso en la historia y eso le emociona.

Gracias al éxito de la serie The Mandalorian, Disney+ continúa apostándole a generar series relacionadas con personajes de Star Wars; tal es el caso de una inspirada en "Cassian Andor", papel que hizo Diego Luna en la cinta Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Luna ya está rodando en Londres la emisión de Cassian, el capitán rebelde que causó sensación en el cine en dicho año.

"Esto acaba de arrancar y pronto tendré mucho más que decir. Por ahora, solo la emoción de estar de vuelta y el compromiso que tengo con este proyecto, al que le tengo todo el cariño", dijo Diego a la prensa internacional.

"Estoy enfocado en dar lo mejor de mí para que este proyecto me represente, para que sea un proyecto con el que yo me sienta satisfecho y vamos por buen camino. Estoy trabajando con Tony Gilroy -uno de los guionistas de Rogue One-, que es alguien que admiro mucho. Estoy rodeado de un equipo maravilloso delante y detrás de la cámara y regresando a un universo y un personaje a los que les tengo mucho cariño", dijo el "Charolastra".

Gran trabajo

Hay varios mexicanos que han trabajado para DC o Marvel en cómics y series animadas. Rafael Navarro: Quizá sea más conocido por ser el creador de Sonámbulo, título que tiene valor por sí mismo lejos de los flashes de las grandes casas norteamericanas. Lo más curioso es que este oriundo de Sonora comenzó trabajando para DC (series animadas de Batman) y luego decidió continuar con sus emprendimientos propios, donde alcanzó el éxito continental. Jorge Molina: Dibujante y entintador, el joven Jorge Molina aún no ha comenzado con un proyecto personal y de momento se encuentra trabajando para Marvel en series como Thor, Captain Marvel y X-Men. Humberto Ramos: Quizá uno de los más populares del momento debido a sus ilustraciones en la principal serie de Marvel, The Amazing Spiderman. Su estilo caricaturesco le ha valido tanto halagos como duras críticas; no obstante, se trata de un nombre importante en la industria.