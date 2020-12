Instan en Gómez Palacio a no visitar a familiares dentro de grupos vulnerables

En esta temporada navideña, la Jurisdicción Sanitaria número II llama a no visitar a los familiares que se encuentran dentro de la población vulnerable a fin de no llevar el virus SARS-CoV-2 hasta las puertas de su casa y abstenerse de reuniones. Además pide no relajar las medidas de prevención ante el anuncio de una próxima vacunación.

Jorge Luis Candelas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria con sede en Gómez Palacio, pidió a las familias laguneras no confiarse y mientras llegue la vacuna exhorta a mantener las medidas preventivas, "que se protejan hasta en tanto no bajen los números de contagios". Asimismo, pidió en esta temporada abstenerse de visitar a las personas que se encuentran dentro de la población vulnerable, sobre todo de las personas adultas mayores. "Yo diría que si la gente se relaja, incluso tenemos el riesgo de que, a lo mejor no es en la reunión de la posada ni de la cena del 24 ni de Año Nuevo, pero van y visitan a sus familiares a entregarles el regalo, a entregarles el saludo y es un factor de contagio. El detalle es mantenerse alejados de los vulnerables y seguir con la protección", dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria. "Somos muy dados a visitar a nuestros viejitos en estas fechas importantes… en una simple reunión ya no los vuelven a ver", declaró. Es por eso que insistió en no bajar la guardia, "porque si no, vamos a tener otro repunte y esto no va acabar hasta que estemos todos infectados". Pidió no confiarse y esperar la vacunación de acuerdo al grupo al que cada quien pertenezca, y agregó "esperar a que estemos todos vacunados a mediados de año, y hasta el siguiente diciembre que estaríamos en una normalidad diferente pero más aproximada a lo que era antes".