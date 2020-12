Adeuda Federación 10 mdp a CECyTEC

El Gobierno de México adeuda alrededor de 10 millones de pesos correspondientes al retroactivo de incremento salarial y otras prestaciones de febrero de 2020 a la fecha a 1,638 trabajadores entre administrativos y docentes afiliados al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) que atienden a una matrícula de 23 mil estudiantes en 87 planteles. De la Comarca Lagunera, son alrededor de 500 afectados.

El secretario general sindical, Moisés Zavala Silva, explicó que este recurso es un 50% de lo que le toca aportar a la Federación y que el resto le corresponde al Gobierno del Estado por tratarse de un sistema descentralizado.

El líder sindical indicó que el monto total del adeudo representaría en cada trabajador alrededor de 7 mil pesos, según la categoría y amagó con hacer movilizaciones a partir de mañana viernes en caso de que no haya respuesta por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los próximos días.

"No han enviado la parte correspondiente ellos (la Federación), el Estado por cuestiones fiscales no puede erogar la parte que le corresponde porque necesita estar el otro 50, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Educación Pública federal y nos han reiterado muchas de las veces que el recurso ya va a caer la próxima semana, y así se la llevan, para nosotros ya es muy extenso el tema. Si no tenemos respuesta, vamos a tener que recurrir a tomar instalaciones porque no encontramos otra forma de cómo hacerlos entender, es un recurso que ya ganó el trabajador porque aun y cuando estamos dentro de la pandemia, ellos han estado trabajando", afirmó.

Indicó que esta no es la primera vez que se presenta una problemática como esta, recordando que en diciembre del año pasado tampoco se había recibido el pago de prestaciones salariales. En esa ocasión, estaba pendiente el recurso de aguinaldos, ISR y lo correspondiente a la política salarial.

"Es un juego de estira y afloja pero que al final de cuentas ellos vuelven a mentir y vuelven a mentir, ya estamos cansados y sobre todo porque el trabajador no tiene sueldos ostentosos, de tal suerte que vivimos al día y el recurso para nosotros es importante tenerlo. Lo que les pedimos es que se pongan a cuentas con la parte que les corresponde", concluyó.

