Lagunero se corona en nacional de Fortnite Ancer jugará el QBE Shootout 2020

- El joven lagunero Diego Pérez Sánchez se coronó campeón nacional de Fortnite en el México Gaming Championship, demostrando su gran potencial en este Deporte Electrónico o "E-Sports", al ganar el primer lugar en el torneo que tuvo participación de 21 mil jugadores.

BATALLA CAMPAL

Diego conquistó el cetro nacional al representar a Coahuila, haciendo dupla con el saltillense Humberto Luna Núñez, dejando en el subcampeonato a Guillermo Antonio Sacramento y Alonso Llanes Romero, representantes de Yucatán, en el torneo que se jugó en la modalidad de Batalla Campal. Fortnite es uno de los juegos de video o "E-Sports" más populares del mundo, en el que los jugadores, mediante sus respectivos personajes, entran a una isla virtual, donde buscan armas para "matar" a los personajes rivales, mientras la isla se va haciendo cada vez más pequeña, fomentando el combate, declarándose ganador al último equipo que sobreviva, una historia muy parecida a la saga de libros y películas "Los Juegos del Hambre", de fama mundial.

Para poder arribar al campeonato nacional, disputado el pasado 28 de noviembre, Diego y Humberto tuvieron que ganar el título estatal de Coahuila, en el que participaron 180 parejas de toda la entidad; el certamen estatal y el nacional se disputaron de manera remota, es decir, con cada jugador en su propia casa, aunque los planes del comité organizador apuntaban a hacer un torneo presencial, optaron por la opción virtual, debido a la pandemia del COVID-19. Ya en el Nacional superaron cuatro partidas para reunir 34 puntos, superando por mucho a sus más cercanos perseguidores, quienes sumaron 26 y 24.

El joven torreonense, de 15 años de edad, cursa el tercer grado de secundaria, con excelentes notas académicas, practica también tae kwon do, crossfit y pádel, además de jugar dos horas diarias a Fortnite, donde es conocido por su nombre de usuario, @bizcoso. Diego Pérez seguirá jugando Fortnite y podría llegar a ser profesional, aunque prioriza lo académico, visualizando estudiar algo relacionado a la tecnología.

De fama mundial