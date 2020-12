La NASA presenta a los 18 astronautas con los que volverá a la Luna

De esta lista de 18 astronautas, quienes según la NASA poseen una "amplia gama de antecedentes, conocimientos y experiencia", saldrán el hombre y la mujer que alunizarán dentro de cuatro años y que allanarán el camino para las próximas misiones humanas que orbitarán y llegarán a la Luna.

Los nombres de los 18 astronautas fueron dados a conocer hoy por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al cabo de la octava y última reunión del Consejo Nacional del Espacio, en el Centro Espacial Keneddy, de Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.).

"Les presento a los héroes que nos llevarán a la Luna y más allá, la generación Artemisa", dijo Pence tras leer la lista de los 18 astronautas, al lado del administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

Fueron parte de la presentación cinco astronautas que integran el equipo con el que EUA continuará la labor de las históricas misiones Apolo con las que se llegaron hace 50 años y por primera vez a la Luna.

Los cinco astronautas que estuvieron presentes en Cabo Cañaveral fueron el hidrogeólogo de 53 años Joe Acaba; el piloto de pruebas en la Marina de EUA Matthew Dominick, de 39 años; la ingeniera aeroespacial y miembro del ejército estadounidense Anne McClain, de 41 años; la bióloga marina y filósofa Jessica Meir, de 43 años, y la geóloga Jessica Watkins, de 32 años.

Los demás que forman parte del equipo de 18 astronautas son: Kayla Barron (33 años), Raja Chari (43), Victor Glover (44), Woody Hoburg (35), Jonny Kim (36), Christina Koch (41), Kjell Lindgren (47), Nicole Mann (43), Jasmin Moghbeli (37), Kate Rubins (42), Frank Rubio (44), Scott Tingle (55) y Stephanie Wilson (54).

"Es realmente sorprendente pensar que el próximo hombre y la primera mujer en la Luna están entre los nombres que acabamos de leer y que pueden estar parados en la sala en este momento", dijo el vicepresidente Pence.

El programa Artemisa de la agencia espacial, que lleva el nombre de la hermana gemela de Apolo, está programado para comenzar a enviar misiones robóticas en el año 2021, a las que seguirán misiones tripuladas del Artemis II que orbitarán la Luna en 2023.

Pence agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, "por renovar el liderazgo estadounidense en el espacio".

La NASA prevé seleccionar de este grupo de 18 a los miembros de la tripulación Artemis II a partir de 2021, y posteriormente a la tripulación de Artemis III, la que alcanzará la Luna.

Durante la reunión de trabajo, Pence anunció además que la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral se convertirá en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y la Base de la Fuerza Aérea Patrick se convertirá en la Base de la Fuerza Espacial Patrick.

El Gobierno de Estados Unidos ha definido a la Fuerza Espacial como la sexta rama de las Fuerzas Armadas de EUA. -las otras son los Ejércitos del Aire, de Tierra, la Armada, la Infantería de Marina y la Guardia Costera-, aunque estará bajo el paraguas de la Fuerza Aérea.

"My fellow Americans, I give you the heroes of the future who'll carry us back to the Moon and beyond - the Artemis generation." - @VP Pence introduces the #Artemis team of 18 @NASA_Astronauts, including 5 attending the Space Council, who'll prepare us for missions to the Moon. pic.twitter.com/NyocHHlf2v