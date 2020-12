Se organizan ciudadanos y tapan baches en Torreón

Debido a las malas condiciones del pavimento sobre algunas vialidades de las colonias Plan de Ayala y Vista Hermosa de Torreón, un grupo de ciudadanos y ciudadanas tomó esta tarde la iniciativa de tapar algunos baches, por ejemplo, los que se ubican sobre la avenida Presidente Carranza.

Este grupo de personas liderados por la organización “Juventud Progresista” previamente hizo una petición hace más de tres meses al Gobierno municipal para la restauración de la carpeta asfáltica pero aseguran que no fue resuelta pues los trabajadores del Ayuntamiento “nomás aventaron piedras” y siguió la problemática; zanjas, baches de grandes dimensiones y nubes de polvo que se generan al paso de los vehículos, sobre todo los camiones del transporte público y de carga pesada.

Magali, habitante del sector, dijo que al tratarse de una vía rápida, se ha percatado de que algunos conductores han sufrido ponchaduras de neumáticos y avería de rines a causa del mal estado de la carpeta asfáltica.

Ciudadanos se organizan y salen a tapar baches en #Torreón esto ante las malas condiciones del pavimento. pic.twitter.com/ZmugRjH6Mq — El Siglo de Torreón (@torreon) December 9, 2020

“Pedirles que en verdad nos ayuden, con nuestros impuestos de agua, predial, ya estamos bien, nos sentimos abandonados y muchísimo, querían que pagáramos, ya pagamos y nada”, señaló la mujer.

Por su parte, Juan Emilio López Guadarrama, miembro de Juventud Progresista comentó que se trata de una zona muy transitada y que “desgraciadamente como es gente de la periferia, al Municipio no le importa mucho venir a apoyar, nosotros tomamos la decisión entre apoyo de los compañeros y empresarios, comprar cemento y todo el material que se necesita para tapar más de cinco baches y dejar esto bonito, sabemos que no va a quedar de la mejor calidad porque se necesitan más herramientas pero al menos vamos a emparejar para que no haya tanto problema”.

Diez bultos de cemento, agua, palas y arena fueron algunos de los materiales que utilizaron los quejosos para intentar reparar la carpeta asfáltica. Magali encabezó los trabajos; tomó la pala y comenzó a preparar la mezcla mientras otros jóvenes y niños acarrearon agua y trataron de emparejar la carpeta asfáltica.

Cabe señalar que, recientemente las autoridades municipales informaron sobre los trabajos de pavimentación realizados estos días en el mismo sector.