Sorprende a alcaldesa de Gómez Palacio postura de diputados del PAN por Ley de Ingresos

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez defendió la propuesta de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Gómez Palacio, misma que fue aprobada por mayoría del Congreso pero sin contar con los votos de los diputados del PAN.

Lo anterior pese a que la Ley de Ingresos de Gómez Palacio no contempla incrementos en impuestos para los ciudadanos.

"Nos sorprende esta decisión porque el proyecto que nosotros presentamos, nuestra Ley de Ingresos al Congreso del Estado es una ley muy sobria, es una ley con ciertos sacrificios donde no tenemos impuestos nuevos y donde no hay aumento de los que ya existen entonces me sorprendió que los diputados del PAN voten en contra de esta propuesta sobria con empatía hacia la ciudadanía", dijo la alcaldesa, quién destacó que seguramente a partir del próximo año será más notorio el impacto económico de la pandemia.

Mencionó que se han ofrecido diferentes estímulos por parte del municipio para que la ciudadanía pueda tener flujo de efectivo además de descuentos o estímulos fiscales.

"Me parece importante mencionar que durante todo el tiempo de la pandemia nosotros no cobramos recargos para nadie y no necesitamos de un decreto pues nosotros decidimos en favor de la sociedad no cobrarlos", dijo Vitela.

La alcaldesa dijo que le parece cuestionable la postura de los diputados del PAN.

"Lo que cuestiono es que desaprueben una ley que es austera y que no lleva impuestos nuevos y que tiene posibilidades de ayudar a la sociedad. No le veo por qué votar así. Sin sentido,

es incongruente y ahora más que nunca hay que ser solidarios con la población. Al final se aprobó nuestra Ley de Ingresos porque el mayor número de diputados de Morena pero tuvimos el acompañamiento de los priistas, del PT y del Verde Ecologista en esta propuesta porque es en positivo para la población", dijo la alcaldesa Marina Vitela.

La presidenta municipal mencionó que los diputados tienen un deber moral con el pueblo.

"Yo fui diputada y era en el sentido de en el que revisábamos la ley, creo que lejos de desaprobar lo deberían de estar conformes con esta presentación", dijo la edil.

Como referencia, la ley de ingresos de Durango, capital, por ejemplo, sí tuvo varias observaciones en cuanto a los incrementos que se proponían en pagos de impuestos de los ciudadanos.

Finalmente el Congreso del Estado de Durango aprobó por mayoría la Ley de Ingresos 2021 del municipio de Gómez Palacio en sesión del pleno, celebrada la noche de este pasado martes.

Destaca de esta Ley de Ingresos por 1,604.4 millones de pesos, ya aprobada tras su revisión y dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el hecho de que no contempla aumento ni creación de nuevos impuestos para el año próximo, además de que se ajusta a la actual situación económica a causa de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de Covid-19.

El paquete fiscal aprobado al gobierno municipal gomezpalatino contempla estímulos a los empresarios, comerciantes y emprendedores que generen empleos, además de mantener el Plan Alimentario en apoyo a los sectores vulnerables de la población, microcréditos, Becas Escolares y un fondo especial, todo ello enfocado a hacer frente a la pandemia Covid-19.