Cher continúa impresionando con su 'juventud' a los 74 años de edad

Este miércoles la cantante estadounidense Cher salió a las calles de Londres para dirigirse a una entrevista en la cadena BBC.

La intérprete de 'We All Sleep Alone' derrochó belleza y estilo con una chaqueta asimétrica color negro con blanco, acompañada de un sombrero con el mismo estampado y unos jeans de campana.

Aunque Cher portaba un cubrebocas sencillo negro, en portales como Daily Mail destacaron su jovial apariencia a sus 74 años de edad.