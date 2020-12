En su mejor momento el 'Pinocho' Sánchez

El sinaloense Rosario "Pinocho" Sánchez se encuentra en el mejor momento de su carrera. Invicto en 13 combates profesionales; 9 de los cuales se ha impuesto por la vía del nocaut; y el próximo sábado se juega su marca perfecta en duelo de poder a poder con el mexiquense Ricardo "Hulk" García.

El explosivo combate, será sin lugar a dudas una complicada prueba para el menor de la dinastía Sánchez de Los Mochis; pero el carismático "Pinocho" asegura que su batalla más complicada nunca ha sido ni será arriba de un ring.

Sánchez Terrones, siempre ha sido un chico alegre, que disfruta del béisbol y el boxeo; y que desde que irrumpió en el profesionalismo ha mostrado un carisma que pocos poseen; sin embargo detrás de esa amable sonrisa hay una historia de mucho dramatismo pues estuvo a punto de quedar paralítico a causa de una bacteria.

Rosario Alejandro, cursaba la secundaria cuando fue diagnosticado con el Síndrome de Gillian Barré, un extraño padecimiento que ataca el sistema inmune y puede provocar parálisis pero que no se contagia ni se transmite por ninguna vía.

"Fueron tiempos muy difíciles, necesitaba constantes tratamientos y transfusiones; mis padres movieron cielo, mar y tierra para que pudieran atenderme, estuvimos algunos meses en Guadalajara bajo tratamiento y afortunadamente me recuperé".

"Ahora gracias al deporte no siento ninguna molestia y puedo continuar con mi vida normal, pero siempre pienso que si esa enfermedad no pudo vencerme, difícilmente lo hará un boxeador pues he vencido adversidades más duras abajo del ring", apuntó el mochitense.