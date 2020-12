¿Cuáles son los beneficios de la freidora de aire?

Las freidoras de aire o Air Fryers son electrodomésticos capaces de cocinar alimentos con el uso de aire caliente, sin necesidad de utilizar aceite.

Estos nuevos artefactos prometen múltiples beneficios y una revolución culinaria.

Disminuye la ingesta de calorías

La principal razón por la que mucha personas están optando por adquirirla es que en comparación con las freidoras tradicionales, esta ahorra una gran cantidad de calorías.

Facilita el consumo de vegetales

Esto es especialmente importante si hay niños en casa a quienes les cuesta comer sus vegetales. Esta freidora es capaz de cocinarlos de forma que queden crujientes, de la forma en que tendrían la misma textura que unas papas fritas.

Ayuda a perder grasa

Los alimentos fritos son un factor muy importante que contribuye en gran medida al aumento de peso, ya que son altos en grasas y calorías. Los alimentos cocinados con Airfryer son más bajos en grasa, lo que te permite tener una alimentación más saludable sin renunciar a cierto tipo de comidas.

Reduce la formación de compuestos peligrosos

Freír con aceite puede crear compuestos muy peligrosos como la acrilamida. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, está clasificada como un posible carcinógeno, lo que significa que puede relacionarse con el desarrollo del cáncer.

Según Healthline, en algunas investigaciones se ha encontrado la asociación entre la acrilamida dietética y un mayor riesgo de padecer cáncer renal, endometrial y ovárico. Usar una freidora de aire puede reducir la acrilamida a un 90%.

Menos olores en casa

A diferencia de los alimentos fritos en aceite, esta no llenará tu casa de olores, ya que por lo general esto sucede al momento de quemar el compuesto.

Ecológico y menos tiempo en la cocina

Gracias a que no tardan mucho tiempo en precalentarse y los alimentos se cocinan en menos tiempo, estarás utilizando menos energía eléctrica que los hornos grandes.

Fáciles de limpiar

Usar una de estas es de uso básico y limpiarlas también. Incluso puedes cubrir la superficie para disminuir las veces en que debes limpiar esa área.

No aumenta la temperatura del lugar

Seguramente has notado que al freír comida la sensación de calor aumenta. Esto no es algo que sucede con la freidora de aire, un plus para aquellos lugares especialmente calurosos.

Muchas personas ya están cambiando sus freidoras tradicionales por una de estas. Toma en cuenta que es necesario regular el tiempo de uso y temperatura ya que puede quemar los alimentos, también puede ser un poco ruidosa y el espacio puede ser pequeño. Sin embargo, son contras que pueden regularse con facilidad.