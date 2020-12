Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección: Martino

En las últimas convocatorias hechas por Gerardo Martino para la Selección Mexicana se ha destacado la ausencia de Javier Hernández, quien pasa por un pésimo momento futbolístico en el LA Galaxy. Ante esto, el "Tata" recalcó que aún no contará con él a pesar de ser el máximo goleador del equipo.

"Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar", comentó Martino para ESPN.

El "Chicharito" tuvo una muy mala temporada en la MLS. Solamente marcó dos goles y estuvo afectado por las constantes lesiones. "No quiero entrar en análisis de su momento en el Galaxy. También tiene que ver con el momento del equipo, ya que no le ha ido muy bien", finalizó.

Al no contemplar a Hernández, Gerardo Martino insistió que su confianza en el ataque está en futbolistas como Raúl Jiménez, Alan Pulido y Henry Martín.