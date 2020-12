1915: Nace Frank Sinatra, célebre cantante y actor estadounidense

Francis Albert Sinatra nació hace 105 años en Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos, en el seno de una familia de inmigrantes italianos.

Su madre Natalie Della Garaventa fue portavoz de distrito del Partido Demócrata y en varias ocasiones estuvo en la cárcel por practicar abortos ilegales. Su padre Anthony Martin Sinatra fue bombero y por la noche trabajaba en una taberna, de la que era propietario.

El parto fue traumático para Dolly y tras el nacimiento de Frank, quedó imposibilitada para tener más hijos.

Desde pequeño nunca mostró mucho interés en los estudios, de los que se ausentaba con frecuencia, motivo por el cual en su adolescencia trabajó en varios oficios.

Pese a ello, su vocación musical se hizo evidente desde que tenía nueve años, ya que acompañado de una pianola, cantaba en la taberna de su padre; sin embargo, fue en 1933, tras asistir a un concierto de Bing Crosby que decidió decantarse por la música.

Al principio trató de imitar tanto el estilo como la forma de vestir de Crosby, y para 1935 formó parte del grupo The Hoboken Four y se presentó en el Major Bowes Amateur Hours. Este fue el primero de varios programas radiofónicos en los que actuó.

Para 1939, el trompetista Harry James, al escuchar su voz baritonal, lo contrató como cantante de su orquesta, con la que realizó sus primeras grabaciones. Un año después ingresó a la orquesta de Tommy Dorsey.

Con James grabó los temas: From the bottom of my heart, Melancholy mood, My buddy, It's funny to everyone but me, All or nothing at all, On a little street in Singapur, Ciribiribin, The hucklebuck, Our love y Castle rock?

El primer número uno de Sinatra en la revista Billboard lo consiguió en 1940 con su interpretación, en compañía de Dorsey, del tema I'll never smile again. Después grabó varias canciones más que se convirtieron en éxitos de ventas.

Entre ellas se encontraron: Fools rush in, Stardust, Everything happens to me, This Love of mine, I'll be seeing you, This is the beginning of the end, East of the sun, Without a song, Blue skies, Violets for your furs, The night we called it a day, The song is you y Night and day.

Gracias a su fuerte personalidad, para 1942 ya era un ídolo, motivo por el cual decidió iniciar su carrera como solista. Su LP All or nothing at all vendió un millón de copias y con ello llegaron las ofertas para el cine.

Ese mismo año fue la estrella invitada de una gala en la que Benny Goodman era la estrella en el Teatro Paramount de Nueva York y a partir de ahí se convirtió en un fenómeno de quinceañeras, de las que tenía que escapar en las circunstancias más inverosímiles.

Si bien, en 1941 participó por primera vez en una película, Las Vegas nights, de Ralph Murphy, actuando junto con la orquesta de Dorsey su gran debut en el Séptimo Arte fue en 1944 con Higher and higher.

Justo en ese año inicia El show de Frank Sinatra, un fenómeno radiofónico que, en varias emisoras, se mantuvo durante 14 años.

Con su gran fama, comenzó a convertirse en un acérrimo defensor de las causas sociales, algo que se vio reflejado en el cortometraje The house I live in, que le valió un Oscar especial en 1945.

A principios de la década de los 50, una grave afección en las cuerdas vocales hizo temer lo peor, el término de su carrera, afortunadamente logró recuperarse sin mayores problemas, aunque su popularidad comenzó a decaer.

Cuando el contrato de Sinatra con Columbia Records expiró, no fue renovado y ninguna otra casa discográfica de renombre quiso contratarlo.

En lo que respecta a su situación sentimental, en 1939 se casó con Nancy Barbato, de quien se divorció en 1951, cuando su popularidad estaba al alza. Se casó enseguida con la actriz Ava Gardner, matrimonio que duró hasta 1957.

Después contrajo nupcias con Mia Farrow (1966-1968), quien era 29 años menor, y finalmente se volvió a casar con la guionista Bárbara Marx, con quien estuvo durante 22 años.

Se le vinculó además con Marlene Dietrich, Judy Garland, Kim Novak, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, Lana Turner, Joan Crawford, Natalie Wood, Jaqueline Bisset y Carmen Sevilla.

Para 1953 luchó por un papel en la película De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann. Lo consiguió e interpretó a "Angelo Maggio" y al final obtuvo el Oscar como Mejor Actor Secundario.

De esta manera su carrera se relanzó, ya que las ofertas comenzaron a lloverle tanto para cine como para televisión. Le continuaron las cintas Suddenly, Ellos y ellas, en la que compartió crédito con Marlon Brandon y Alta sociedad, con Crosby.

Para 1954 su carrera musical también volvió a despuntar gracias a Alan Livingston de Capitol Records y al arreglista Nelson Riddle. El disco In the wee small hours (1955) se situó en el segundo lugar de las listas de éxitos estadounidenses.

Entre 1955 y 1957 protagonizó más de 10 largometrajes y fue nominado al Oscar nuevamente por El hombre del brazo de oro. Entre esos años fundó la productora Kent Productions para respaldar sus proyectos cinematográficos y fue portada de la revista Time.

Su álbum Songs for swingin' lovers (1956) alcanzó el número dos en las listas del país, en las que permaneció durante 66 semanas.

En 1958 publicó el LP Come fly to me, que se situó en primer lugar, sitio en el que se mantuvo durante 71 semanas, cifra que superaría con Only the lonely y sus 120 semanas de permanencia.

A finales de la década, Sinatra empezó a querer liberarse de su contrato con Capitol ya que él quería seleccionar sus propias melodías y manejar sus tiempos para grabar y lanzar sus discos. Así, creó la compañía Reprise.

Con ésta grabó Extraños en la noche (1966) y A mi manera (1969), entre otros éxitos.

Sinatra ganó cerca de 20 millones de dólares gracias a sus productoras de cine y televisión, sus cuatro empresas discográficas, sus intereses en el juego en Las Vegas y Lake Tahoe, sus acciones en radio y sus muchas inversiones inmobiliarias.

En este tiempo, el rumor de una supuesta relación con la mafia se confirmó al darse a conocer su amistad con Sam Giancana. Para la década de los 70, ya no tendría problemas en hacerse fotos con algunos capos neoyorquinos, entre los que destacaron Carlo Gambino y Paul Castellano.

El 13 de junio de 1971 celebró su concierto de despedida en Los Ángeles Music Center.

Para 1973 regresó a los estudios de grabación con el productor Don Costa y el arreglista Gordon Jenkins y grabó Ol'Blue eyes is back, disco que salió al mercado junto a un especial televisivo del mismo título, en el que participó el actor y cantante Gene Kelly.

Un año después inició una gira por Extremo Oriente, cinco países de Europa y Australia. En 1976 actuó en el Westchester Premier Theater.

En ese tiempo produjo su primera película: Contract on cherry Street, en la que también actuó.

Celebró sus 40 años como artista en Las Vegas y fue galardonado con el Grammy Trustees Award.

En los 80 ofreció numerosos conciertos, entre ellos en el estadio Maracaná y el Carnegie Hall, además de estrenarse su última película El primer pecado mortal.

En 1984 grabó el que sería su último álbum con temas inéditos L.A. is my lady, en el que se incluyó New York, New York. Este disco fue producido por Quincy Jones, quien vivía una etapa de máxima popularidad gracias a su trabajo Thriller, de Michael Jackson.

En diciembre de 1987, Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. anunciaron una gira por todo el país. Las entradas se agotaron en cada una de las 25 ciudades que visitaron.

Para 1989 realizó un tour mundial junto con Davis y Liza Minnelli.

Para celebrar sus 50 años dentro de la industria musical, hizo gira con Steve Lawrence y Eydie Gormé, algo que siguió haciendo hasta finales de 1994 aunque de forma individual.

En 1993 lideró nuevamente las listas de popularidad con Duets, su primer álbum en 10 años, que incluía 13 canciones clásicas regrabadas a dúo con algunos de los cantantes más populares del momento, entre ellos Bono y Julio Iglesias.

Para 1995 lanzó Duets II y recibió un premio por toda su vida profesional en la entrega de los Grammy. Ese año brindó también su último concierto en el Desert Springs Resort and Spa del hotel Marriott, una fiesta privada con cerca de mil personas.

Murió el 14 de mayo de 1998 a los 82 años, a consecuencia de un ataque al corazón. El legado musical que dejó incluye más de dos mil canciones, 21 Discos de Oro y millones de discos vendidos por todo el mundo.