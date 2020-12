Rechaza Diócesis de Gómez Palacio celebrar 'automisas' en Ciudad Lerdo

Las "automisas" que se pretendían celebrar este 11 y 12 de diciembre para celebrar a la Virgen de Guadalupe no fueron autorizadas por la Diócesis de Gómez Palacio. La parroquia en Lerdo hará uso de la tecnología para transmitir la eucaristía a todos los fieles como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19.

Martín Lugo, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, informó que el proyecto de ofrecer una misa en la que los fieles asistieran en sus automóviles, no fue autorizado por el obispo Jorge Estrada, dadas las circunstancias que aún se viven por la pandemia. "Nuestro pastor, con esta preocupación de siempre salvaguardar la salud, la integridad de las personas...Es muy arriesgado, por dado caso que no puedas controlar esa situación y además pues también no tratemos de degradar el ministerio de la eucaristía, es mejor celebrarla de una manera sencilla", comentó el sacerdote.

Aunque para cantar Las Mañanitas a la Virgen este 11 de diciembre en la llamada "misa de gallo" se podría montar una gran pantalla para que los fieles puedan disfrutar desde sus vehículos en el estacionamiento del templo.

Para el día 12 de diciembre, Lugo indicó que se celebrará una misa en punto del mediodía, la cual se transmitirá por Facebook en el perfil Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe "El Cerrito". Serán solo 40 personas las que podrían asistir de manera presencial y serán únicamente los ministros y colaboradores de la parroquia.

Durante la celebración, el templo cerrará sus puertas para evitar aglomeraciones. Al finalizar la misa se abrirá y ya se tiene diseñada una estrategia para que todos los fieles puedan acudir solo por unos minutos al templo manteniendo las medidas preventivas, como portar el cubrebocas y mantener la sana distancia. "Será de entrada por salida".

La invitación es que no acudan personas vulnerables y que envíen a otra persona en su representación.