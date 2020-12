Señala alcaldesa de Gómez Palacio conflicto de intereses en el Sindicato

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, declaró que está a favor de la solicitud del Sindicato del Ayuntamiento de otorgarles un aumento salarial en el 80 % de los casos pero que lo demás es conflicto de intereses y atenderá las observaciones que ha realizado la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) en ese sentido.

"Ahí traemos un conflicto de intereses pero yo sí quiero hacer énfasis que los que menos ganan es ahí donde nos tenemos que dirigir y en ese sentido yo no estoy ofreciendo el 7 sino el 8% de incremento. Sin embargo, ya todos se han enterado que hay sueldos y pensiones sumamente altas y que no se les descuentan impuestos pero sí generan un problema en el Municipio, sobre todo económico, porque nosotros no contamos con un Fondo de Pensiones y mientras estemos así, cada vez las finanzas del Municipio estarán más graves", dijo la alcaldesa.

La presidenta recordó que ya una institución de gobierno hizo la observación de estos sueldos tan elevados y mencionó que aunque todos los trabajadores municipales y funcionarios quisieran ganar esos sueldos cercanos a los 100 mil pesos mensuales no es posible.

"Es importante mencionar que yo quisiera darles a todos un incremento pero no es posible además de que nos hacen la observación de la Entidad", dijo la alcaldesa.

Vitela también dijo que hubo una persona del Sindicato que mencionó que la carta actuarial no tiene nada que ver, por lo cual considera que esa persona está mal informada en ese sentido.

El Siglo de Torreón informó con base en los registros públicos que se encuentran en la página de Transparencia del Municipio que únicamente la pensión de seis exlíderes sindicales y/o personas que tuvieron cargos importantes en la mesa directiva del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Gómez Palacio cuestan al erario público 5 millones 134 mil 157 pesos al año. Por estas personas es por las que no se ha llegado a un acuerdo de subir los sueldos en un 8% al resto, es decir, a los trabajadores que ganan de entre 4 a 16 mil pesos al mes.