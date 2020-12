Dan 'Gato por Libre' en Santos Laguna; sale Furch y llega Ignacio Jeraldino

Llegó a su fin la era del "Emperador", es ahora el momento de Jeraldino. Julio César Furch no jugará más con los Guerreros del Santos Laguna, ya que fue transferido a los Rojinegros del Atlas, equipo "hermano" de los Albiverdes, al ser ambos propiedad del Grupo Orlegi; en su lugar, llega el chileno Ignacio Jeraldino, quien en 26 partidos en Liga MX, ha marcado tres goles.

AFICIONADOS INCONFORMES

Fueron cuatro años en los que el argentino Furch hizo goles con la camiseta verde y blanca, siendo titular indiscutible y portando la cinta de capitán durante el torneo Guardianes 2020, pero ayer, de manera intempestiva, se dio el anuncio de su traspaso, del que ya existían rumores desde días atrás. También era un rumor el que sería sustituido por Ignacio Jeraldino, delantero chileno de 25 años de edad, nacido en Valparaíso, quien llega procedente del Atlas, donde marcó un gol en los más recientes 23 partidos de liga; ese rumor se hace realidad, Jeraldino ya llegó a esta ciudad y es cuestión de papeleo y exámenes médicos, para que sea anunciado como refuerzo Albiverde.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el Club Santos informó ayer el traspaso de quien portara el 9 en la espalda, de quien destacaron su aporte para la consecución del campeonato en el torneo Clausura 2018, cuando sus goles ante Toluca garantizaron el título lagunero. Aficionados santistas dejaron ver a través de redes sociales, su inconformidad por la salida de Julio Furch hacia el Atlas de Guadalajara, argumentando que la multipropiedad de Grupo Orlegi afecta demasiado a los Guerreros.

"Irarragorri aparentemente ya escogió ayudar solamente al Atlas para dejar morir al Santos, ¡vende el equipo!" manifestó a través de Twitter el usuario Ángel Hernández, mientras que en la misma red social, el usuario Jorge Mena señaló que "Por estas cosas estoy dejando de apoyar al equipo". Por su parte, el tuitero Genaro Santamaría expuso: "Solo te digo una cosa, así como se están deshaciendo de jugadores, también se están deshaciendo de la afición, estoy muy enojado por la manera en que hacen las cosas, así no". También hubo quienes apoyaron la transferencia de Furch, argumentando que un solo jugador no hace a un equipo: "Pasó su tiempo. Siempre agradecidos con lo que hizo acá en Santos, Furch viene a la baja, era hora de refrescar esa posición. Suerte Julio", tuiteó Erico.

ESTABA PLANEADO, DICE DANTE ELIZALDE

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Dante Elizalde, presidente del Club Santos Laguna, señaló que el traspaso de Julio Furch es parte de la planeación que se tiene en la institución y que redituó en dinero para las arcas Albiverdes. "Hoy, al aficionado santista le duele decirle adiós a Julio Furch, como nos dolió en su momento con Rodrigo Ruiz, Matías Vuoso, Christian Benítez, Agustín Marchesín, son cuestiones que corresponden al modelo de negocios de Santos, que en estos 14 años nos ha permitido recoger cuatro títulos de liga, estar entre los cuatro primeros equipos en participaciones en liguilla, todo es efecto de las decisiones que se han tomado, que se ven dramáticos, pero que obedecen al proyecto y al proceso que logra esta sustentabilidad y nos permite pensar en Santos Laguna a mediano y largo plazo", afirmó el directivo.

3 TANTOS marcó Ignacio Jeraldino en 26 partidos de Liga MX que jugó con Atlas.

Elizalde negó rotundamente que la venta de Furch, quien pasó al Atlas en Transferencia Definitiva con un contrato de 3 años, obedezca a necesidad económica del club lagunero, mientras que el hecho de ser traspasado al "hermano", no es cuestión de órdenes de Alejandro Irarragorri o Grupo Orlegi. "Tengo absoluta autonomía en la operación del equipo y esta decisión de que se fuera Julio César Furch, hubiera sucedido aunque Atlas fuera de Orlegi o no, su salida estaba planeada dentro del proyecto que se tiene en Santos. En ningún momento existe esta figura de subsidio, de adelgazar a uno para engordar al otro, es una operación entre terceros y así se debe entender", sentenció.

"Hoy Santos Laguna no tiene ningún problema económico, esta decisión no obedece a una crisis económica, obedece al proceso, a la planeación estratégica que tiene la institución; desde hace 14 años se sentaron las bases para que a pesar de sufrir una pandemia terrible como la actual, hoy estemos hablando de refuerzos, no de subsistencia. El manejo de Santos y Atlas se hace de manera completamente autónoma, cumpliendo los procesos que nos hemos marcado como grupo, hacerlo de otra manera sería como darte un balazo en el pie", agregó Elizalde.

GOLEADOR

Aunque a su llegada al equipo de los Guerreros en el torneo Clausura 2017, Julio batalló para mover las redes y fue criticado por un sector de los aficionados, comenzó a demostrar su capacidad y se convirtió en el referente del ataque santista. Durante su etapa como Guerrero, Furch anotó 59 goles en liga y liguilla y se quedó a ocho festejos de convertirse en el cuarto mejor anotador en la historia del club, convenciendo a los aficionados que gritaron sus anotaciones en el Estadio Corona y en especial, en el Nemesio Diez, con el que se consiguió la sexta estrella Albiverde.

"Llega el momento de despedirme, agradezco a todos el apoyo, el cariño y todo lo que me dieron", comentó ayer Furch, a su arribo al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de esta ciudad, desde donde voló hacia Guadalajara, previa escala en Ciudad de México, para presentarse en su nuevo equipo. "Mi idea era llegar a un club y dejar una marca, creo que se han conseguido buenas cosas con Santos, me hubieran gustado muchísimas cosas más, porque el club así lo exige, es un gran club que quizá se merece muchísimas cosas más, pero me voy conforme, espero en un momento poder volver", complementó.

NO SE DESPIDIÓ

El más reciente capitán del equipo Albiverde, confesó que ni siquiera tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeros, situación que lo dejó un tanto dolido: "les deseo todo el éxito, perdón por no pasar a despedirme, eso es feo, pero les deseo el éxito que se merecen, es gente que trabaja mucho, que se entrega día a día y trata de hacer lo mejor para el club. Les deseo éxito y ojalá podamos vernos pronto, enfrentándonos en la cancha", expresó.

También el dejar la Comarca Lagunera, significó un golpe duro para Julio, ya que se convirtió en su hogar y siempre será la tierra natal de su primogénita: "es difícil, porque mi hija es de acá, muchos años compartidos con muchísimos amigos, es duro".

En cuanto al reto que implica ir al Atlas, Furch afirmó: "es un desafío que estoy encarando con muchas ganas, sabemos la situación que nos encontramos, es algo que me motivó, uno trata de pelear siempre y buscar siempre buenos desafíos, este es uno y trataré de cumplir con la gente de Orlegi que siempre me ha dado la mano".

Respecto a su intempestiva transferencia al club Rojinegro, Julio dijo: "me sorprendió, yo estaba muy bien en Santos y se lo dije a las directivas de aquí y de Atlas. En mercados anteriores dejé pasar muchas ofertas y sentí que en esta podía ser una nueva posibilidad para mí, nuevos desafíos. Quizá tuve que decir la última palabra y es una decisión a la que te van empujando, digamos. Entonces hablé con mi familia y tomamos la decisión de buscar nuevos retos, fue difícil", sentenció.

NO SEGUIRÁ GAEL

Dante Elizalde confirmó que Santos Laguna no renovará los préstamos de Walter Gael Sandoval y Josecarlos Van Rankin, quienes regresarán a las Chivas del Guadalajara y los Guerreros no contarán con ellos para el Guardianes 2021. Además, informó que los Guerreros están en búsqueda de un extremo por derecha, que vendría procedente del extranjero, así como otro centro delantero, posición en la que ya tienen visualizadas diversas opciones, en el mercado nacional; sería en los próximos días cuando se den a conocer los refuerzos.