María León tiene muy en claro que "más vale pedir perdón que pedir permiso", y es que ese consejo les da a sus fans en su más reciente sencillo.

El pasado viernes, León presentó el tema Pedir, perdón junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, motivo por el que ella charló en exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Esta canción la hicimos con Edwin. Me gusta mucho, no solo por su ritmo bailable y estilo cachondo, sino porque es un recordatorio de todas esas cosas que nos quedamos con ganas de hacer antes de que nos encerraran por la pandemia de COVID-19", dijo.

La exintegrante de Playa Limbo ya había hecho cumbia, pop y rock. Esta es la primera vez que canta y mueve su cuerpo al ritmo de la banda sinaloense.

"Me gusta mucho este ritmo. Dentro de mi pasado, lo primero que conocí en las fiestas de familia fue la banda porque grupos de banda entraban a la casa y se armaban muy buenas fiestas, esto porque mi familia proviene de Guasave, Sinaloa.

"Ahora que pude grabar tal género fue como reencontrarme a mis inicios, volví a mí, y es que, sin duda, la banda sinaloense forma parte de mi vida", comentó vía Zoom.

Sobre la conexión que hay entre Edwin y ella, comentó que ya se conocían y que trabajar unidos fue placentero.

"Yo tenía muchas ganas de colaborar con él. Cuando hicimos esta canción, que originalmente era cumbia, pero siento que por la temática y lo cachonda que es necesitaba tener lo aguardiente de la banda. Luna y la Trakalosa son unos tipazos", contó.

Aunque la grabación de la melodía se hizo por separado, el video oficial, que está por llegar al millón de visualizaciones, sí contó con todos los artistas, según narró León.

"Coincidimos hasta que realizamos el video y ahí se armó buen desmadre. Estoy contenta; como que muchas personas quieren bailar y la verdad es que esta canción es un buen pretexto para hacerlo".

Como es costumbre, María siempre habla de todo en las entrevistas y esta vez reveló que el mensaje de la rola lo ha puesto en marcha en varias ocasiones.

"La verdad es que conforme voy creciendo he aplicado mucho eso de 'más vale pedir perdón que pedir permiso'".

Sobre su próxima producción discográfica, León comentó que abordará diversos géneros.

"Este primer sencillo es de banda sinaloense, pero en general el disco tendrá de todo, aunque irá más hacia lo regional. Presentaremos cumbias, baladas, urbanas; esta pandemia nos ha unido a muchos artistas en este medio sin importar el género o el estilo porque antes todos éramos muy puristas y cada quien se enfocaba en su género, sin embargo, hoy en día se ha generado esta necesidad de colaborar y llevar la música a otro nivel mezclando géneros".

María sabe bien que en La Laguna la cumbia y la banda mandan, es por eso que espera venir el año que entra a esta región.

"Yo feliz de ir a Torreón. Hace unos años estuve en El Lerdantino, sin embargo, me muero de ganas de volver y de dar un baile masivo cuando ya todos podamos salir".

Ante el aviso de ayer del Gobierno, del comienzo de la aplicación de vacunas contra COVID-19, la artista dijo que fue como ver "una lucecita al final del túnel".

"Me gusta mucho pensar que de pronto volveremos a convivir un poco como antes y que los conciertos volverán; si es así, en octubre de 2021 comenzará mi gira presencial".

Gracias a la contingencia sanitaria, María León aprendió a ser paciente y a valorar diversas situaciones de la vida a las que antes les restaba importancia.

"Creo que una parte muy importante dentro de esta cuarentena para mí ha sido el aprender a soltar, a descansar, a valorar; soy muy inquieta y les cuento que aprendí a andar en moto.

"Siempre he tenido el sueño de hacer una película o una serie de acción. Las artes marciales ya las tengo, pero me faltaba aprender a andar en moto y les cuento que ya hasta me caí de la moto y tuve un desgarre, pero son gajes del oficio", explicó.

En lo personal, María León comentó que se encuentra muy bien y señaló que, además de Pedir perdón, recientemente salió el tema Cuando te fuiste, mismo que busca ayudar a niños con cáncer.

"Es un proyecto muy lindo que hicimos artistas como Regina Blandón, Fernanda Castillo y una servidora.

Esta melodía la escribió Mario Domm, todas las regalías se van a donar a la Fundación México Sonríe", contó.