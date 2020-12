Mil 600 mdp cuesta la corrupción a Durango

Más de mil 600 millones de pesos es el costo anual en Durango por la corrupción, un problema que requiere contundencia y voluntad para poder resolverse.

El tema es delicado y complejo por lo que se ha estado investigando, con base en informes de instancias como el Inegi, por parte de la Fiscalía Anticorrupción informó su titular Héctor García Rodríguez.

Enfatizó que la corrupción le cuesta a cada víctima tres mil 500 pesos al año; y en Durango más de una cuarta parte de los habitantes son víctimas de este delito.

"Cuando nosotros hacemos la ecuación de cuántas personas son víctimas de corrupción en Durango, resulta que son más de 470 mil", enfatizó.

PÉRDIDAS

Tras hacer la multiplicación, expuso que se trata de más de mil 600 millones de pesos en pérdidas por corrupción.

En el marco del análisis del presupuesto para el próximo año, advirtió que cuando esto no se quiere ver es obvio que se puede suponer que los gastos que se destinan al combate de la corrupción son elevados, "pero no es eso, nosotros estamos en una actividad muy comprometida; estamos haciendo no solamente un trabajo de seguimiento de delitos sino que estamos haciendo un trabajo de investigación profunda", dijo.

ANÁLISIS

Asimismo, expuso que se debe poner en la mesa y analizarse porque "es demasiado lo que nos cuesta la corrupción en Durango y seguimos en último lugar, mientras no tomemos en serio este tema vamos a seguir igual".

Calificó el problema de la corrupción como "monstruoso" y advirtió que no se va a terminar con la creación de una Fiscalía Anticorrupción, sino que se debe involucrar a todas las dependencias en las que actualmente "no se toca el tema", además de elaborar proyectos internos, darles seguimiento y una adecuada vigilancia ya que en la actualidad continúan las prácticas discrecionales.