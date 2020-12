Comercio de San Pedro ve mínima reactivación

Ante el difícil panorama económico, derivado por la pandemia de COVID-19, los comerciantes de San Pedro ven un mínimo repunte en sus ventas, durante las fiestas decembrinas.

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Aberlardo Fernández manifestó que las proyecciones son que se registre un incremento de aproximadamente un 35 por ciento, cuando en años anteriores era de casi el 100 por ciento.

Agregó que durante las últimas semanas se registra poco "movimiento" en el área comercial, pero prevén que la situación mejore a partir de esta quincena, que es cuando generalmente las empresas y en las dependencias de Gobierno empiezan a entregar los aguinaldos.

El dirigente de la Canaco recordó que durante la campaña del Buen Fin, prefirieron participar, para apoyar a las autoridades estatales y municipales en las acciones preventivas para frenar los contagios del COVID-19 y para evitar que las personas se descapitalizaran, ya que para ellos la mejor temporada por la celebración de Navidad y Año Nuevo.

Mencionó que a San Pedro además padecer por el COVID-19, registró un importante número de contagios de dengue, que daño no solo económicamente a las familias, pues perdieron a seres queridos, por lo que reiteró que el panorama es bastante desalentador, ya que a la cuestión sanitaria se suma la mala racha por la que atraviesan las productores del campo y como se sabe aproximadamente el 80 por ciento de la economía de San Pedro está sostenida en aproximadamente un 80 por ciento de la actividad agrícola, por lo que reiteró que tienen que ser muy responsables, actuar con mucha prudencia y evitar que se complique aún más la situación económica de las familias.

"Como recordarán decidimos no participar en la campaña del Buen Fin, preferimos resguardar a la sociedad sin preámbulos a generar gastos, para esperarnos a estas fechas, en que la gente recibe sus aguinaldos y empiezan a llegar las personas de otras ciudades y que son originarias de San Pedro, aunque también probablemente mucha gente no va a poder venir, pero los números no son muy alentadores en el aumento de las ventas, por la situación de salud y pues lo único que queremos es pasar el año y pues que después que no haya tantos contagios, pues que se vean mejores cifras".

El entrevistado mencionó que pese a la difícil situación hasta ahora no se han registrado el cierre de negocios, pues también están actuando con prudencia y en está ocasión fue poca la inversión que hicieron para resurtir sus mercancías y han logrado subsistir y esperan "brincar" el año, confiando a que la situación mejore, luego de que las autoridades estatales y federales anunciaran que en unos días empezarán a distribuir las vacunas contra el COVID-19 en Coahuila.