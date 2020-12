Foprocine se despide ayudando a solo 10 películas

Con sólo 10 proyectos apoyados, tres veces menos que los aprobados en los últimos dos años, el Foprocine dice adiós. El Instituto Mexicano de Cinematografía dio a conocer las producciones que recibirán recursos tras ganar las convocatorias que habían sido publicadas en su momento. "Los compromisos serán cumplidos directamente por el Imcine, bajo un proceso administrativo distinto al del fondo", señaló el Instituto en un comunicado.

En el texto se recuerda que el Foprocine está hoy en proceso de extinción que inició por decreto presidencial el pasado 2 de abril. El Fondo creado en 1997 para respaldar proyectos autorales y de arte, apoyó 34 películas en 2018 y 35 en 2019, contando con casi 200 millones de pesos entregados entre ambos años. En 2020 sólo se apoyaron 10, cuando se tenían más de 70 millones de pesos para repartir. Las reglas de operación del fondo permitían destinar hasta 10 millones de pesos por proyecto o un máximo del 80% por ciento del presupuesto total de una cinta.

"Retroceso histórico. Incumplimiento de promesas", externó Víctor Ugalde, presidente de la Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas. Los resultados arrojaron apoyos a "Arillo de hombre muerto", "Todos los incendios", "Seré breve a la hora de morir" y "Volveré y seis documentales", "Amor fantasma", "El camino es un hilo rojo", "Los invisibles", "El eco", "Los sueños y los días en Cuba" y "La vida no vale nada". "Estamos emocionados, fue una convocatoria que tardó en dar resultados, pero valió la espera. Aplicamos en enero al fondo, cuando no sabíamos que iba a pasar todo esto (la desaparición) ", dijo Daniel Loustaunau, productor de "Todos los incendios". Hasta el momento el Imcine no ha explicado si los recursos a entregar serán presupuestados en 2021. Durante 23 años el Foprocine apoyó cerca de 400 títulos entre ellos "La ley de Herodes", "El crimen del Padre Amaro" y "La camarista".