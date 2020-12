El fin de la pandemia podría llegar en 2021 según Bill Gates

Parece que ya podemos ver un poco de luz al final del túnel. Las vacunas contra la COVID-19 han empezado a distribuirse y aplicarse en algunos países del mundo y la humanidad tiene la esperanza que esta emergencia sanitaria llegue a su fin. Uno de los personajes que ha estado muy involucrado en el tema es Bill Gates quien, en una entrevista, pronosticó cuándo llegará a su fin la pandemia.

Hay que recordar que en 2015 el cofundador de Microsoft predijo una situación como la que estamos viviendo y, desde que inició la crisis sanitaria, ha estado invirtiendo dinero en el desarrollo de una vacuna e invitando a las autoridades a tomar medidas más estrictas para controlar los contagios. Es por ello que se ha convertido en una importante voz cuando se trata del coronavirus.

En ese sentido en una entrevista con el medio NBC, comentó que la gente volverá a la normalidad para la primavera de 2021. Considerando que algunos sectores de la sociedad en el mundo, básicamente personal médico, recibirán la vacuna antes de que termine el 2020, el filántropo opinó: "Las cosas se verán diferentes en la primavera, será entonces cuando todo comience a cambiar drásticamente y se pueda volver a la normalidad".

A pesar de que parece una buena noticia pues nos acercamos al final de esta situación, Gates también advirtió: "Los próximos cuatro o cinco meses serán bastante sombríos", pues el invierno complicará la situación. Aunque también agradeció que más personas estén tomando consciencia sobre la importancia de los cuidados y el uso de cubrebocas para evitar un mayor número de contagios.

Aun así hay que aclarar que, en la opinión del empresario, si bien en la primera mitad del 2021 empezaremos a ver mejoras, no podemos esperar volver a nuestra vida antes del CODVID-19 de inmediato. Él cree que, en el mejor de los casos, será hasta finales del año próximo cuando el mundo se restablecerá.

No debemos volver al pasado

Aun cuando la COVID-19 esté controlada, Gates considera que la manera en que las personas viajan y realizan negocios cambiará, pues se preguntarán si de verdad tienen que ir físicamente a los espacios, por ejemplo, para mantener reuniones de trabajo o, incluso citas médicas que podrían realizarse a través de Zoom o Microsoft Teams. En el podcast que el empresario realiza al lado de la actriz Rashida Jones, habló de cómo se imagina que será el mundo después del COVID-19 y señaló que, en su opinión, la presencia de los empleados en las oficinas se reducirá mucho. "La gente irá menos a la oficina. Incluso podría compartir oficinas con una empresa que tiene empleados que llegan en días diferentes a los que entran". También, en una entrevista que concedió a The New York Times, declaró: "Mi predicción es que más del 50% de los viajes de negocio y más del 30% de los días en la oficina desaparecerán. Seguiremos yendo a la oficina de algún modo, seguiremos realizando algunos viajes de negocio, pero drásticamente menos". Si esa transformación sucede entonces, dijo, también será necesario redefinir la vida urbana y las comunidades. Gates explicó que si ya no se tiene la necesidad de estar en la oficina todos los días, las personas podrán alejarse de los centros urbanos muy poblados, cuyos alquileres son muy altos lo que significará que los empleados tendrán menos relaciones sociales en el trabajo impulsado la comunicación más cercana con las personas de su comunidad y con los amigos.

"Si estamos haciendo mucho trabajo remoto, entonces nuestras ganas de socializar, nuestra energía para socializar después de dejar de trabajar, será un poco mayor", comentó Gates.