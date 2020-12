Regular, segundo año de Zermeño: GEL

Para los integrantes del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), el segundo año de gobierno de la administración municipal de Jorge Zermeño Infante fue complicado, pues Torreón enfrentó episodios difíciles en materia de salud pública, seguridad y economía derivados de la pandemia del COVID-19 y los ajustes presupuestales del gobierno federal.

A decir de los empresarios, el balance general durante el 2020 es regular, pues si bien es cierto que la administración tuvo varios aciertos como mantener finanzas sanas a pesar de los recortes de presupuesto y aplicar la reingeniería necesaria y urgente en la Dirección de Tránsito y Vialidad, no se tomaron a tiempo decisiones correctas ante los retos que significaron la contingencia sanitaria y económica en la ciudad. Aunado a ello, los empresarios consideran que al alcalde debió mantener un enlace de comunicación directo con la iniciativa privada, sector al que señalan, dejó de lado en este 2020.

Aun así, confían en que el presidente municipal sabrá reorganizar prioridades en su último año de gobierno y atenderá las necesidades más apremiantes de la ciudadanía en un 2021 incierto y en medio aún de la pandemia.

Señalan que el alcalde logró mantener un estado financiero sano a lo largo del año, que le permitió cumplir con los compromisos municipales sin generar deuda pública y a pesar del recorte presupuestal federal de más de 50 millones de pesos que padeció la administración en el último semestre del año. Cabe destacar que Torreón fue de los pocos municipios que logró mantener su nivel de recaudación, e incluso, aumentó sus ingresos propios en 80 millones de pesos en comparación a lo registrado en 2019, según el reporte de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Tampoco se realizarán ajustes al presupuesto de Ingresos de este 2020, por lo que se prevé un cierre de año sin complicaciones.

Reconocen la reingeniería que finalmente aplicó la administración municipal dentro de la Dirección de Tránsito y Vialidad, tras varios descalabros y enfrentamientos de los agentes y su titular anterior con la ciudadanía. La detención y posterior liberación del ex titular de la dependencia acusado de omisión en el caso de agresión y abuso de autoridad de elementos de vialidad en contra de un ciudadano, fue solo el acto final de una serie de irregularidades que existieron dentro de la corporación a lo largo de casi 3 años que se caracterizaron por el enfrentamiento directo de los oficiales con los ciudadanos, el abuso de autoridad, la aplicación desmedida de multas y la actitud asumida en todo el proceso por el ahora ex funcionario.

Esperan que con la llegada de un nuevo mando superior y un nuevo esquema de orden de trabajo, la cara de la corporación cambie radicalmente en el 2021 y muestre un rostro más amable con la ciudadanía.

Refieren que las acciones emprendidas por la administración municipal al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19 fueron arriesgadas y contradictorias ya que no se mantuvo una coordinación estrecha con las autoridades estatales y federales en materia de salud, pues aún en la etapa de confinamiento se pudieron observar la realización de actividades y eventos del Ayuntamiento, no se instaló un protocolo de prevención en las dependencias municipales, en las que aún laboraba todo el personal a pesar de la recomendación de disminuir aforos. Aunado a ello, de inicio no se ejecutaron las medidas necesarias para instar a la población a resguardarse en casa.