Julio Furch no pudo despedirse de sus compañeros

Llegó a su fin, la era del “Emperador”. Julio César Furch no jugará más con los Guerreros del Santos Laguna, ya que fue transferido a los Rojinegros del Atlas, equipo “hermano” de los Albiverdes, al ser ambos propiedad del Grupo Orlegi.

“Llega el momento de despedirme, agradezco a todos el apoyo, el cariño y todo lo que me dieron”, comentó esta tarde Furch, a su arribo al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de esta ciudad, desde donde voló hacia Guadalajara, previa escala en Ciudad de México, para presentarse en su nuevo equipo. “Mi idea era llegar a un club y dejar una marca, creo que se han conseguido buenas cosas con Santos, me hubieran gustado muchísimas cosas más, porque el club así lo exige, es un gran club que quizá se merece muchísimas cosas más, pero me voy conforme, espero en un momento poder volver”, complementó.

El más reciente capitán del equipo Albiverde, confesó que ni siquiera tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeros, situación que lo dejó un tanto dolido: “les deseo todo el éxito, perdón por no pasar a despedirme, eso es feo, pero les deseo el éxito que se merecen, es gente que trabaja mucho, que se entrega día a día y trata de hacer lo mejor para el club. Les deseo éxito y ojalá podamos vernos pronto, enfrentándonos en la cancha”, expresó.

También el dejar la Comarca Lagunera, significó un golpe duro para Julio, ya que se convirtió en su hogar y siempre será la tierra natal de su primogénita: “es difícil, porque mi hija es de acá, muchos años compartidos con muchísimos amigos, es duro”.