Jim Morrison, el ídolo que dominó el escenario con su erotismo, bailes salvajes y belleza

El artista que conmocionó al mundo en los años 60 con su talento como poeta y cantante, Jim Morrison, vocalista del grupo The Doors, nació un 8 de diciembre de 1943 en la localidad de Melbourne, Florida, justo hace 77 años.

La sorpresiva irrupción del llamado "Rey Lagarto" en la escena musical en 1967 definió la figura de la estrella de rock: personalidad, galanura, carisma… y todos los excesos imaginables: drogas, alcohol y sexo.

Pero Morrison no era un ídolo con pies de barro; cierto que terminó por engullir a sus tres compañeros de grupo: Ray Manzarek, John Desmore y Robby Krieger, pero sin ellos su ascenso a la cima de la popularidad no hubiese sido posible. Los cuatro conformaron la banda estadounidense más importante de finales de los 60, que transformó el rock americano con su estilo, donde se veía representado el underground de ese país.

Morrison, hijo de un oficial de la Armada estadounidense, pasó sus primeros años de vida en diversas bases a las que su padre es destinado, pero cuando llega a la costa oeste en 1964 e ingresa el departamento de teatro de la UCLA, arranca el proceso que culminaría con la fundación de The Doors.

La vida universitaria es combustible para un poeta, filósofo y ahora entusiasta de cine, que quiere explosionar; pero gracias a su amistad con Manzarek y su intención de formar un grupo "para ganar un millón de dólares ", es que es en la música donde se da ese estallido.

La potencia escénica del grupo, y en especial de su vocalista, hace que ganen un contrato con la disquera Elektra y lanzan el homónimo The Doors en enero de 1967 y de golpe California deja de ser solo sol y música surf para hipnotizarse con "Light My Fire " (primer número 1 de la banda pese a ser mutilada para acortar los casi 7 minutos que dura) y en especial con los 11:35 minutos de "The End ", epopeya controvertida por su letra con alto contenido sexual.

Morrison domina el escenario con su erotismo, bailes salvajes y su belleza masculina; su imagen con el torso desnudo, pantalones ajustados de cuero y el pelo largo es tan poderosa y revolucionaria como la imagen del Che Guevara.

Pero Jim y The Doors no hablan en sus letras de política o pacifismo… ellos querían el mundo y lo exigían "ahora"; hablaban de amor y sexo, y también de la muerte, misma que llegó de manera natural apenas cuatro años después de esa violenta irrupción musical, en la ciudad de París en 1971.

En ese breve lapso hubo cinco discos de estudio más: Strange Days (septiembre de 1967); Waiting for the Sun (julio de 1968); The Soft Parade (junio de 1969); Morrison Hotel (febrero de 1970) y L.A. Woman (abril de 1971). Esos seis álbumes en total, junto con las increíbles presentaciones en vivo, fueron suficientes para el encumbramiento de Morrison, quien fue víctima de los excesos y que pasó a integrar el club de los 27 por un ataque al corazón.