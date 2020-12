Las mejores cafeteras para tu casa

Si estás pensando en llevar una nueva cafetera a tu casa esta navidad, es importante que conozcas cuales son las más recomendadas por los baristas profesionales y cuales son las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

Estas son las 10 mejores cafeteras para el hogar, cada una con características distintas

Cafeteras de Espresso caseras

En ella debes depositar por ti mismo los granos. Es ideal para quienes tienen tiempo ya que puede ser tardado si llevas prisa por la mañana. Gracias a su material pueden llegar a ser muy resistentes y durar más años trabajando sin problema que el resto.

Se encuentran entre los $1,800 hasta los $9,000 pesos según la marca.

Cafeteras de cápsulas

Las cafeteras de cápsulas son muy populares y ahora existe una gran variedad de marcas que las ofrecen. Tienen la ventaja de ser rápidas y simples de manejar, además de poder hacer otras bebidas según las cápsulas que prefieras. Toma en cuenta que las cajas de cápsulas pueden ser costosas con un número limitado de ellas.

Desde los $1,200 hasta los $3,500 pesos aproximadamente.

Cafeteras super automáticas

Las cafeteras super automáticas pueden hacer cada paso por ti, desde moler el grano hasta crear la mezcla perfecta según tus indicaciones. Son muy fáciles de usar y preparan café de calidad, sin embargo, son las más costosas de la lista y exigen café de mucha calidad para funcionar correctamente.

De los $4,000 pesos en adelante.

Cafeteras de goteo

Esta es la más popular y clásica, además de existir en una gran variedad de tamaños y costos. Requiere que uses filtros y hace café al instante, son especialmente recomendables para lugares donde hay mucha gente. La desventaja es que dependerá de ti la calidad del café, y no de usar las proporciones correctas puede no tener un sabor concentrado.

De los $350 a los $1,000 pesos aproximadamente.

Cafeteras de hidropresión

Están pensadas para preparar café de forma sencilla con un sabor similar al de las cafeteras de goteo, pero pudieron regular su intensidad dependiendo del agua que le pongas. Todas poseen un vaporizador para preparar la espuma de leche (gran diferencia a las de gotero).

Son sencillas de usar y económicas, además de ser pequeñas y no ocupar mucho espacio.

De los $1,450 a los $5,00 0 pesos según la marca.

Cafetera para café frío

Se produce a partir de café expuesto al agua fría o temperatura ambiente. Una de sus ventajas principales es que produce café menos ácido, beneficioso para los amantes del café con estómago delicado. Son baratas y fáciles de usar. Además su diseño permite tenerla en lugares pequeños.

La desventaja es que requiere exponer el café 24 horas antes de tomarlo, es decir, si lo tomas todos los días por la mañana, la tendrás trabajando todo el día.

De los $500 a los $1,500 pesos aproximadamente.