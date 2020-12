'Te lloro', le dice Jaime Camil a su papá en emotiva carta

Luego de que el domingo se diera a conocer el fallecimiento del empresario lagunero Jaime Camil Garza a causa de una septicemia, su hijo, el actor de 47 años, lamentó profundamente su partida a través de una conmovedora carta.

Fue durante la medianoche del lunes, que Jaime Camil decidió romper el silencio sobre el deceso de su padre con un emotivo texto de despedida a través de su cuenta de Instagram.

En la misiva, el histrión reconoce la generosidad de su papá y se refiere a él como un "titán" y a la intensidad con la que vivió.

“La vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivale a docenas de ciclos de vida. Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente”, se lee en las primeras líneas que redactó el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jaime Camil (@jaimecamil)

“Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales, bueno sí, pues, sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener, qué bárbaro, qué afortunados fuimos Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre”, añade.

Párrafos más adelante, Camil hace hincapié en la nobleza y la generosidad que el fallecido empresario siempre mostró a sus allegados, y la facilidad con la que podía ayudar a solucionar algún tema de los seres que apreciaba.

“Su generosidad no tenía límites, si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con y bueno, aunque no lo supera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ¿qué quieres?, ¿qué necesitas… te pongo un avión, un médico?”, o mejor aún: “Ya tengo listo todo”.

Jaime Camil hizo referencia a las difíciles horas que ha vivido desde el domingo tras el fallecimiento de su papá y agradeció a las personas que han escrito para reafirmar que su progenitor era un hombre muy querido.

“He recibido mensajes y muestras de cariño de cientos y cientos de personas, pues claro, perdí a mi Pa, pero la lluvia de mensajes, más que por el cariño y la solidaridad de toda la gente, son porque, qué bárbaro, cómo te quiere, te reconoce, te aprecia y te agradece (…) Nadie como tú, nadie podrá dejar la huella que dejaste, ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora”, señala en su emotiva carta.

“Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te rio, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro, sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo”, concluye el actor en el texto.