Demandan a Christian Chávez por supuesto contagio de VIH

Tras un supuesto encuentro con Christian Chávez, un hombre habría demandado al actor por contagiarlo de VIH.

Según la publicación de TV Notas, “Josh”, un presunto exescort que se relacionaba íntimamente con Chávez en el 2016, decidió proceder de manera legal porque asegura que fue el cantante quien lo contagió tras aceptar mantener relaciones sin protección.

“Dejé de ser escort tiempo después y encontré un trabajo normal. En octubre del año pasado, nos pidieron hacer varios análisis médicos, incluyendo la prueba de VIH; además, yo ya había notado que me pasaban cosas raras. De repente me daba fiebre y me enfermaba y de todo muy seguido. Dos semanas después, me llamaron de epidemiología”, contó el supuesto denunciante a la dicha revista.

Al enterarse que era seropositivo, buscó a Maico Kemper, expareja de Christian Chávez, quien le habría confirmado que el integrante de RBD era portador.

“Lo único que quiero es que se haga justicia, no busco ni fama, eso no me devolverá mi salud ni mi familia, ¡quiero que Christian vaya a la cárcel!”.

Hasta ahora el cantante no ha hecho comentarios acerca de la publicación de TVNotas, sin embargo, en sus redes sociales compartió un mensaje en el que se lee:

"No puedo ir por la vida aclarando rumores y chismes".