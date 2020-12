Enrique Guzmán descarta dueto con Frida Sofía; 'ella no canta', dice

Para Enrique Guzmán, el 2020 es un año para olvidar ya que la pandemia frustró muchos planes, entre ellos la promoción de su álbum Se habla español. Por eso tiene un deseo para estas fiestas de navideñas.

"Qué venga la vacuna y nos saque de tantas broncas en las que estamos metidos. En 2021 quiero hacer todo lo que no pude en 2020, este año yo lo voy a poner en el espacio, como que no sé, mi cumpleaños fue el 1 de febrero del año pasado (2019) y será el 1 de febrero de 2021 cuando cumpla 77 años, no 78", dijo el ídolo del rock and roll.

La emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo dejó a Enrique Guzmán con una gira pendiente, por eso considera positivo que la gente disfrute este 26 de diciembre del espectáculo Se habla español, aunque sea a través de una pantalla o dispositivo electrónico.

"Esta nueva modalidad llegó para quedarse, estoy convencido que así será, pero necesito primero adaptarme yo, ese es el primer paso, porque considero que es el medio con el que vamos a conectar con la gente de aquel lado", dice señalando la pantalla.

Este concierto será con un concepto distinto a la versión online de agosto, pero de igual manera será transmitido desde el Centro Cultural Teatro I.

"El evento si bien es digital, se llevará a cabo en vivo, es decir, estoy llamando a mis músicos y a mis coros para que juntos hagamos el show. Eso me da mucho gusto, porque ellos han tenido muchos problemas para ganar dinero y esto será un aliviane".

Para esta presentación, Enrique Guzmán desea tener invitados para hacer duetos: entre los confirmados está Yahir, quien no aparece en las colaboraciones de Se habla español, pero ambos ya eligieron su tema; también Erik Rubín, Kalimba y Aída Cuevas.

Respecto a la posibilidad de cantar con Alejandra Guzmán, esta vez el rockero explicó, sin profundizar al respecto, que esto no será posible debido a que su hija se encuentra en Cancún grabando una serie. Y hacerlo con su nieta Frida Sofía es algo que al menos esta vez no se verá.

"Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella... es poco lo que habla y casi todo son groserías, es difícil entenderla; para hacer dueto tienen que cantar dos y ella no canta".

El trabajar en esta modalidad ha sido para Enrique Guzmán complicado, porque asegura que hasta con las aplicaciones bancarias tiene problemas; pero le ha encontrado el lado amable a esta prolongada cuarentena, le ha servido para ver películas y series nuevas, sobre todo de Disney.