Inteligencia Artificial confunde calva de árbitro con balón en pleno partido

La intención de equipar a las cámaras con sistemas de IA es que los espectadores en casa siempre puedan seguir la acción y no se pierdan ninguna jugada pero en casos como este nos damos cuenta de que la tecnología no siempre funciona como se espera.

A pesar de que el aprendizaje automático ha mejorado mucho en los últimos años, los propios desarrolladores advierten que no se puede confiar al cien por ciento pues carece de la comprensión humana de las complejidades del mundo real por lo que en ocasiones terminan comportándose de maneras inesperadas.

Nada para demostrar lo anterior como un partido del equipo de fútbol escocés Inverness Caledonian Thistle FC que era seguido por una cámara equipada con IA. Dado que la pandemia estaba impidiendo que los fanáticos asistieran a los juegos, el club anunció que transmitiría en vivo los partidos utilizando un sistema de cámara automática con "tecnología de rastreo de pelota mediante Inteligencia Artificial" con la intención de asegurarse que la gente siempre tuviera la mejor vista de la acción.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo el sistema de la cámara repetidamente confundió la cabeza calva de un juez de línea con el balón de fútbol. Era como si la Inteligencia Artificial se hubiera convencido de que no había algo más interesante en el juego que la cabeza del árbitro por lo que le hacía zoom una y otra vez.

La situación era tan mala que el comentarista del juego tuvo que disculparse por el mal funcionamiento de la cámara en un momento.

Pixellot, la compañía que fabricó la tecnología de cámara utilizada por Inverness Caledonian Thistle, confirmó al medio estadounidense The Verge que el problema fue causado por similitudes visuales entre la cabeza del juez de línea y el balón de fútbol. Notaron que el ángulo de la cámara no ayudó, ya que parecía que la cabeza del juez de línea estaba dentro de los límites del campo, y la pelota del juego era amarilla, lo que aumentaba la confusión. La empresa dijo que el error se solucionó poco después de que terminó el juego.

"El mes pasado produjimos 105 mil horas de deportes en vivo sin personal en el lugar. Eso es aproximadamente unos 50 mil juegos. En uno de los juegos hubo un problema de seguimiento que se solucionó", dijo el portavoz.

