Coahuila, sin capacidad para almacenar vacuna contra COVID-19

Coahuila no cuenta con una red ultrafría para almacenar las primeras vacunas contra el COVID-19, que podrían llegar a la entidad por parte de la empresa farmacéutica Pfizer y que requieren conservarse a una temperatura de menos 70 grados centígrados para mantener su potencia y preservar su calidad, admitió el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez.

"Me habló el presidente del Consejo Nacional de Salud y me dijo que iban, a través del Ejército, a distribuir algunas vacunas; no es nada oficial. Aparentemente es la de Pfizer... O sea, no me dijeron, aquí el problema es que la vacuna de Pfizer requiere menos 70 grados de congelamiento y no tenemos esa red de frío, entonces, tenemos que implementarla rapidísimo", subrayó.

El funcionario citó como ejemplo la rápida instalación de los Laboratorios de Biología Molecular en diversos municipios del estado para la realización de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2, por lo que agregó que ya está investigando para que Coahuila pueda responder con infraestructura en caso de que arribe la vacuna de Pfizer.

"No tenemos refrigerados que te mantengan a menos 70 grados en este momento, tendría que adquirirlos; si va a haber mucha vacuna veo cuál es la forma de tenerlos", añadió.

Coahuila, aseguró el titular de Salud estatal, está en la mejor disposición de colaborar con la Federación.