Ponen en marcha 'Mercado seguro'

Debido a que en este mes se registra mayor circulante en la zona Centro de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Francisco I. Madero implementó el programa Mercado Seguro con el objetivo de prevenir robos y asaltos tanto a comercios como a peatones.

José de Jesús Sánchez Fraire, titular de la corporación, explicó que para ello se integraron seis células con el apoyo de la Guardia Nacional y la Unidad de Protección Civil, cuyos integrantes recorren a pie el área comercial, brindando vigilancia y orientando a comerciantes y clientes respecto a las medidas necesarias para evitar ser víctimas de delitos.

"Está generalizándose la entrega de ahorros y aguinaldos y otras prestaciones que motivan a las gentes a hacer sus compras navideñas, por lo que se incrementan las ventas y se dan aglomeraciones en calles y negocios, situaciones que aprovechan los amantes de lo ajeno y es lo que se busca evitar con estas acciones", dijo el funcionario.

Las células de oficiales dividieron la zona Centro en seis áreas que recorren de manera pedestre durante mañana y tarde y están en comunicación con las patrullas que circulan por las calles del área comercial, así como con las unidades de motocicleta que extienden su vigilancia a las colonias.

Sánchez Fraire pidió a las personas que extremen sus precauciones al hacer sus compras, ya que "la ocasión hace al ladrón", por lo que les recomendó cargar lo menos posible de efectivo, ser discretos con su manejo y no mostrarlo; a la vez, a los dueños o encargados de negocios les pidió no guardar tanto efectivo en las cajas y no dejar dinero en sus locales de un día para otro, sino depositarlo cuanto antes en el banco.