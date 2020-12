Sin calificaciones, al menos 17 mil alumnos de La Laguna de Coahuila

Durante el primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021 que se desarrolla a distancia con motivo de la pandemia por la COVID-19, al menos 17 mil alumnos de nivel básico de La Laguna de Coahuila no fueron evaluados por sus maestros dado que se ha tenido con ellos comunicación intermitente o prácticamente inexistente.

La coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina, lo atribuye a que muchos de los estudiantes no tienen conectividad a internet, aunado a la crisis económica por la que atraviesan padres o madres de familia que les impide dotar a sus hijos de las herramientas necesarias para que continúen con su educación desde casa. "En este momento terminamos de evaluar el primer trimestre, tenemos aproximadamente 17 mil alumnos que no se tiene información suficiente para asignar una calificación, es comunicación intermitente o inexistente, es decir, no están hasta este momento evaluados, de 190 mil (estudiantes en la región), estamos hablando de un 9% aproximadamente de alumnos, los maestros están esperando tener comunicación con ellos", afirmó.

La funcionaria indicó que hay probabilidad de que en febrero o marzo del próximo año 2021 ya se tenga información y se pueda asignar una calificación. Agregó que los alumnos en dichas condiciones son tanto de la zona rural como urbana.

Recientemente, Rentería Medina comentó que una vez que disminuya la incidencia de contagios por SARS-CoV-2 esperan implementar algunas estrategias para rastrear a todos estos alumnos y así poder aplicar los criterios que establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de nivel básico.

En el contexto de la contingencia sanitaria y para garantizar el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal puso en marcha la estrategia "Aprende en Casa II" para preescolar, primaria, secundaria y medio superior, utilizando principalmente la radio, televisión así como cuadernillos de trabajo para estudiantes en situación de vulnerabilidad. De igual manera, apoyándose de las plataformas digitales.

CRITERIOS PARA EVALUAR DE LA SEP

Dentro de los criterios para la evaluación de los aprendizajes, la SEP señala que en el caso de los estudiantes con quienes se mantenga comunicación y participación intermitente se deberá registrar en la boleta de calificación "información insuficiente" y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica. En el caso de los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda "Sin información" y cancelar el espacio de la calificación numérica con un guion.