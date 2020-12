IP, dispuesta al diálogo con Tatiana Clouthier

Con el anuncio de que la nueva secretaria de Economía será Tatiana Clouthier, el sector privado aseguró que está dispuesto a dialogar.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que hay disposición al diálogo y a poner propuestas sobre la mesa.

Mientras que la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) expuso: "Los industriales de Nuevo León y Tatiana Clouthier han coincidido en múltiples ocasiones dentro de nuestra Comisión de Enlace Legislativo en Caintra, por lo que Tatiana conoce en primera persona la agenda industrial y la preocupación actual del sector de la micro, pequeña y mediana empresa en nuestro estado.

"Nos encontramos listos para colaborar con Tatiana Clouthier y le deseamos el mejor de los éxitos en la nueva encomienda", finalizó. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Tatiana Clouthier entrará como nueva secretaria de Economía (SE) en sustitución de Graciela Márquez Colín, quien también se propondrá como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que no prevén cambios en la relación con el Gobierno con la llegada de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía, porque ya sea Márquez o la futura secretaria, su actuar está inscrito en el actuar del Gobierno.

Sobre la gestión de la hasta hoy secretaria de Economía, Graciela Márquez, De Hoyos Walther afirmó que lo hecho por ella "se inscribe en el contexto de un Gobierno cuyas decisiones han tenido un talante antiempresarial en la medida que han generado una disminución de la confianza, con el retiro de apoyos, como fue el caso de ProMéxico e Inadem".

Clouthier es una política sinaloense diputada en varias ocasiones y de amplia trayectoria como servidora pública. Aunque no tiene experiencia en cargos económicos, militó durante años en el Partido de Acción Nacional (PAN), el grupo político de gran base empresarial. Luego inició su andadura como independiente hasta que se unió al proyecto de López Obrador.

El presidente subrayó que Clouthier ayudará a promover la actividad económica en el país porque tiene buenas relaciones con el sector empresarial y con el obrero.

López Obrador propondrá al Senado que Márquez sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El objetivo, indicó el presidente, es que este organismo "tenga una representante de nuestro Gobierno".

Manuel Clouthier, hermano de Tatiana Clouthier, le dedicó algunos mensajes en Twitter en los que señala que tiene un gran reto por delante en su nueva encomienda al frente de la Secretaría de Economía, pero que los riesgos son que "se le suba el poder, que se haga chaira".

Me voy satisfecha: Graciela Márquez Graciela Márquez dijo que se va muy satisfecha de la Secretaría de Economía, donde no dejó ningún pendiente para implementar el T-MEC. En entrevista, luego del sorteo fiscal del Buen Fin, dijo que la propuesta para ser miembro de la Junta de Gobierno del Inegi será para ella un estímulo para su carrera como investigadora. “Me voy muy satisfecha y muy contenta con el reto que implica llegar al Inegi, es un estímulo intelectual para mi carrera donde abre betas muy importantes para mi trabajo previo como investigadora”, afirmó. Destacó que el balance de su trabajo al frente de la SE es positivo, porque enfrentó retos muy significativos por la pandemia. “A mí me parece que es un balance positivo dadas las restricciones que hemos enfrentado particularmente en los últimos ocho meses”, consideró. Del T-MEC dijo que ya está implementado, porque se cerraron todas las reglamentaciones uniformes, que es el cuerpo normativo para el nuevo acuerdo