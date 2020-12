Presentarán queja por difundir comunicados en página oficial

Luego de que el Ayuntamiento de Lerdo utilizara su portal oficial www.lerdo.gob.mx para difundir información del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el coordinador de la fracción panista, Ángel Luna, anunció que presentará una queja ante la contraloría ante lo sucedido.

Por su parte, el coordinador de Morena, Héctor González, calificó el hecho como una "falta de respeto a los ciudadanos".

De acuerdo con el regidor panista, el domingo al realizar una búsqueda de información en el portal oficial del Ayuntamiento, encontró declaraciones que había realizado el presidente del Comité Municipal del PRI, Juan José Carrillo, en contra de la Administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

"Me doy cuenta que la Dirección de Comunicación Social del Municipio utiliza el portal, sus herramientas., para darle promoción a declaraciones del presidente del PRI, eso me parece que no corresponde y muestra el uso discrecional de los recursos".

Tras denunciar lo ocurrido en sus redes sociales, la nota titulada como "El Desgobierno y fiasco de la 4t JJ. discrepa del 2do informe de AMLO", desapareció del portal.

Ante lo sucedido, el coordinador de Acción Nacional preparará lo necesario para presentar una queja ante la contraloría.

Por su parte, el coordinador de Morena comentó sobre lo sucedido. "Claro que no me parece correcto el uso de la página oficial del Municipio para las publicaciones del presidente del PRI. Esto es una muestra más de lo que hacen en la falta de respeto a los ciudadanos, además de aprovechar los recursos públicos para la campaña de promoción del partido, aunado a que la actual situación del país se debe al exceso de corrupción que se vivió durante largo tiempo en el que fueron gobierno".