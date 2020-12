Ejército podría repartir vacuna

CORONAVIRUS

Hoy abrirá oficialmente sus puertas el Centro de Recuperación para pacientes con COVID-19, adaptado en la Academia de la Policía de Torreón de la Unidad Deportiva.

Bajo cero debe mantenerse la nueva vacuna de Pfizer para conservar su utilidad.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, indicó que podría ser el Ejército Mexicano el que facilite el arribo y la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en la entidad, de acuerdo con información preliminar.

Ayer, al finalizar la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, el mandatario admitió que se ha dialogado con mandos del Ejército Mexicano sobre el tema de la vacuna, misma que podría ser proporcionada por el Gobierno federal mediante la estructura militar en Coahuila.

Sin embargo, también reconoció que hasta el momento no se cuenta con algún oficio formal de parte de las autoridades, por lo que solamente resta esperar a que se hagan los anuncios oficiales al respecto.

"Esto es importante mencionarlo, la información que tenemos no es de carácter oficial. ¿A qué me refiero? A que nos hayan mandado un escrito con todas las características de legalidad que esto merece, no lo tenemos. Tenemos una llamada que recibe el doctor (Roberto) Bernal (secretario de Salud) donde le dicen que Coahuila será de las entidades donde primero se recibirá la vacuna a través del Ejército Mexicano".

Sin refrigeradores

Por otra parte, Coahuila no cuenta con una red ultra fría para almacenar las primeras vacunas que podrían llegar a la entidad por parte de la empresa farmacéutica Pfizer y que requieren conservarse a una temperatura de menos 70 grados centígrados para mantener su potencia y preservar su calidad, admitió el secretario de salud en el estado.

"Aparentemente es la de Pfizer, o sea, no me dijeron, aquí el problema es que la vacuna de Pfizer requiere menos 70 grados de congelamiento y no tenemos esa red de frío, entonces, tenemos que implementarla rapidísimo", subrayó.

