Regidora de Matamoros renuncia al Partido Verde; acusa intereses personales de dirigente

La regidora Lizeth Inungaray González anunció su renuncia el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al considerar que se anteponen los interese personales del dirigente municipal Sergio Luna Lavenant y prueba de ello es que durante el “bloqueo” que hicieron en el Cabildo, para su reincorporación en ningún momento defendió sus derechos.

“El profesor Sergio Alberto Luna Lavenant, dejo a un lado los intereses del partido, por seguir sus intereses personales, ya que de manera abierta se ha pronunciado a favor del alcalde Horacio Piña Ávila quien encabeza una administración que deja mucho que desear en cuanto a los servicios públicos municipales, obra pública y agua de calidad para todos, todo por conservar un cargo que además le ha sido muy cuestionado por la ciudadanía de Matamoros porque no ha dado resultados como funcionario público , además que el profesor, nunca se pronunció públicamente ni movió un solo dedo para defender la agresión a mis derechos políticos electorales de los que estaba siendo objeto de parte del alcalde y su secretario del Ayuntamiento junto con un puñado de regidores que negaban mi reincorporación al Cabildo”.

La ahora regidora independiente manifestó que, incluso cuando participó como candidata a la diputación local al VII distrito electoral, por el PVEM, el presidente del partido estuvo haciendo campaña para el Partido del Trabajo (PT) que fue quien postuló a la hermana la hermana del alcalde, Lili Piña, por lo que la votación del Verde Ecologista fueron muy bajos.

“De todos estos señalamientos enteré en su momento al dirigente estatal del PVEM José Refugio Sandoval y es por eso que el pasado 5 de diciembre le presente de manera formal mi renuncia, ya que mis convicciones, valores y servicio a la ciudadanía no me permiten estar dentro de un parido que más allá de recibir el apoyo, solo recibí agresiones a mi persona por parte del presidente del comité municipal. Lamentablemente ahora que se dio el cambio de la dirigencia nacional, entrando una mujer al frente, y que el profesor alardea diciendo que es el tiempo de las mujeres en el partido verde, me decepciona que no haya congruencia en los ideales del partido a nivel nacional, con el municipio de Matamoros Coahuila.

Finalmente Inungaray González, adelantó que tiene la intención de contender en el siguiente proceso electoral y contender por la vía independiente a la alcaldía de Matamoros.