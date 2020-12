'Si te gana una mujer es el colmo'; resurge 'Checo' Pérez 'mandando' a corredora a la cocina

Este domingo 'Checo' Pérez hiciera historia en el automovilismo nacional al ganar su primer carrera de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Sakhir.

El piloto mexicano fue reconocido por grandes celebridades, figuras públicas y cientos de aficionados del deporte en redes sociales, pero también hubo quienes recordaron un momento que 'marcó su carrera'.

Todo ocurrió en 2014 previo al Gran Premio de Silverstone, donde Susie Wolff se convirtió en la primera mujer corredora en la Fórmula 1 desde hace 22 años.

"Si Susie, un gran piloto, demostrando que las mujeres también pueden estar en este mundo tan difícil, ojalá le pueda ir bien. También es bien difícil juzgar el trabajo en una práctica, no conoce coches, esos coches so nmuy difíciles de manejar, no esperemos grandes cosas de ella", menciona en la entrevista.

Además, llamó la antención al responder que sería mejor la corredora en la cocina en las carreras, luego de que le preguntaron si le gustaría tener a una mujer en su equipo.

"Imaginate donde te gane una mujer ya es el colmo, entonces mejor que se vaya a la cocina", termina.