La cápsula Dragon del SpaceX se acopla con éxito a la EEI

La cápsula mejorada Dragon se acopló con éxito de forma automática a la 1.40 pm hora del este (18.40 GMT) al módulo Harmony de la EEI, en una operación dirigida por los astronautas de la NASA Kate Rubins y Victor Glover, y tras haber despegado la mañana del domingo desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

El acople, el primero de esta versión mejorada de la cápsula, se efectuó mientras la estación espacial volaba a unas 268 millas (unos 430 kilómetros) sobre el sur del Océano Índico, informó la NASA.

Dragon is approaching the @space_station now. After autonomously docking, there will be two Dragons attached to the orbiting laboratory. Watch live → https://t.co/d0zUtfmtxu pic.twitter.com/tkKIFMfcJG