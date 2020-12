Ejército Mexicano podría distribuir vacuna del COVID-19 en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, indicó durante este lunes que podría ser el Ejército Mexicano el que facilite el arribo y la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en la entidad, esto de acuerdo con información preliminar que viene desde dicha institución.

Fue al finalizar el Subcomité Técnico de Salud de la Laguna, que el mandatario admitió que se ha dialogado con mandos del Ejército Mexicano sobre el tema de la vacuna del COVID-19, misma que podría ser proporcionada por el Gobierno Federal mediante la estructura militar en Coahuila.

Sin embargo, Riquelme también admitió que hasta el momento no se cuenta con algún oficio formal de parte de las autoridades, por lo que solamente resta esperar a que se hagan los anuncios oficiales al respecto.

"Tenemos información únicamente, no de carácter oficial y que esto es importante mencionarlo, la información que tenemos no es de carácter oficial ¿A qué me refiero? A que nos hayan mandado un escrito con todas las características de legalidad que esto lo merece, no lo tenemos, tenemos una llamada que recibe el doctor Bernal (secretario de Salud) dónde le dicen que Coahuila será de las entidades donde primero se recibirá la vacuna a través del Ejército Mexicano, la aplicación".

Señaló además que los propios mandos militares han pedido al Gobierno Estatal una organización para cuando llegue ese momento, pero aún no se ha proporcionado fecha, cantidades u otros detalles.

"No quisiera tampoco mentir, ni poner en entredicho lo que pudiera de ir el Gobierno Federal en relación a la vacuna, me daría mucho gustó que fuera posible, pero no hay nada de carácter oficial, únicamente que Coahuila pudiera ser de los primeros estados que reciba en su momento la vacuna y que sería a través del Ejército en coordinación con la Secretaría de Salud la valoración de la población vulnerable, para ir de manera organizada aplicando la vacuna".

Riquelme afirmó que en cuanto se tenga mayor información al respecto lo hará saber mediante los medios de comunicación.