TRIO te dice cómo ‘invadir’ de navidad tu casa

Las vacaciones navideñas este 2020 tienen un tinte diferente con la pandemia del Covid-19, pero son un gran pretexto para incentivar aún más la unión familiar.

Se puede lograr con simples actividades como decorar la casa, pues quién no se emociona al recordar los bellos momentos de la niñez, donde eras tú quien despertaba en una fría mañana de vacaciones, desbordado por la emoción de empezar a colgar adornos.

Ahora ‘viste tu casa’ sin gastar mucho reutilizando materiales que sólo ocupan un rincón del hogar, pero no aportan nada productivo y usa la creatividad como ingrediente principal.

Manos a la obra

¿Qué tal un muñeco de nieve, pero sin nieve? La decoración de las cajas de regalo este año puede ser sencilla con un toque diferente. Sólo hay que utilizar papel blanco para todas las cajas y colocarlas por tamaño, iniciando con la más grande en el suelo, hasta que logres la altura que deseas.

Con retazos de tela, puedes recortar círculos para formar los ojos del muñeco y sus botones de piedra, agrega una bufanda alrededor del cuello, un sombrero y una nariz de zanahoria ¡y listo! tu creación está lista.

Crea los copos de nieve de papel reutilizando filtros de café o moldes para hacer quequis y resultan ideales para otorgarle a tu casa un toque más invernal. Únicamente tienes que doblar el material varias veces y realizar con tijeras pequeños cortes a tu gusto.

Cuando termines desdobla el papel para ver qué tal quedó tu nuevo adorno.

Uno de los más vistosos de la temporada son las llamadas “bolas de nieve” y la buena noticia ¡es que puedes crear la tuya! Para realizarla necesitas un tarro con tapa, agua, brillantina y bolitas de porexpan. Puedes añadir al interior del frasco algún muñeco y solo debes pegarlo a la tapa. El primer paso es rellenar el tarro con agua, luego ponerle la brillantina y las bolitas de porexpan. Por último, se cierra el bote bien con la tapa y ¡a agitar!

Los adornos de navidad en fieltro cada vez tienen más protagonismo para decorar el árbol y demás rincones de la casa. Esta manualidad es muy fácil de realizar y puedes crear todo tipo de figuras: campanas, estrellas, corazones y demás.

Para hacerlos solo necesitarás un poco de este material tan versátil, algo de algodón, unas tijeras, hilo y aguja. Se trabajan todos de la misma manera. Primero dibuja una figura en el fieltro. Haz dos unidades iguales y recórtalas.

Cose las esquinas dejando un lado para introducir un poco de algodón, rellena y termina cosiéndolo. Si quieres colgarlos en el árbol, puedes añadir un lazo o cuerda en un extremo.

El resultado: Amor

No importa tus gustos o los de tus hijos, tampoco el resultado ni los objetos que puedan crear, sino compartir tiempo de calidad y enseñar a los más pequeños que lo fundamental no es tener mucho, si no con quien compartirlo. ¡Feliz Navidad!