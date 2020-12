1902: Da su primer respiro Wilfredo Lam, reconocido pintor vanguardista cubano

De fama internacional, Wilfredo Lam, quien nació hace 118 años en Sagua La Grande, Cuba, es considerado como el pionero de la pintura mestizada, que combina el modernismo occidental con símbolos africanos y caribeños, reseña el portal de Internet ecured.cu.

A temprana edad, Lam, descendiente de africanos y españoles, demostró interés por el dibujo y la pintura, por lo que -a los 14 años- comenzó a estudiar artes en La Habana, Cuba.

De acuerdo con el portal electrónico biografiasyvidas.com, el destacado pintor participó en el Salón de la Asociación de Pinturas y Esculturas de La Habana y en 1923 se traslado a Madrid, donde continuó sus estudios con el pintor Fernández Alvarez de Sotomayor.

Se dice que incursionó en todos los movimientos vanguardistas de su época, entre ellos, el cubismo y el surrealismo, de éste último se colocó como uno de los mayores exponentes en Latinoamérica.

En 1928 conoció a Pablo Picasso (1881-1973), quien lo acercó a figuras como Joan Miró (1893-1983), Henri Matisse (1869-1954), Tristan Tzara (1896-1963), Paul Éluard (1895-1952) y Georges Braque (1882-1963).

Las obras del pintor cubano estuvieron relacionadas con un discurso que promovía la libertad y favorecía el acceso al inconsciente, así como a la exploración del automatismo gráfico.

Luego de la guerra europea, el pintor regresó a Cuba, lugar que lo dotó de creatividad. De esta manera, se reencontró con su cultura africana-caribeña y la mezcló con la corriente surrealista que tuvo latente durante su estancia en tierras europeas.

Su obra, con frecuencia, se relaciona con la de su amigo: el poeta francés Aimé Césaire, ya que plasmaron las situaciones que vivieron su país en ese tiempo, así como las dificultades que atravesó la raza negra y la defensa de la dignidad de la vida.

Entre sus obras destacan: Retrato en azul (1942), Maternidad en verde (1942), The Jungle (1943), Lisa Mona (1950), We are Waiting (1958), The Witnesses (1968) y The Shadows of Days (1970).

Reconocido con la Orden Félix Varela, que otorga el Estado cubano, Wilfredo Lam, quien es calificado como un artista dotado de un amplio registro cultural, falleció el 11 de septiembre de 1982 en París, Francia.