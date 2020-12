Una Navidad difícil pero no imposible

Tradicionalmente, la época navideña es una temporada de fiestas, luces y regalos. Las familias que viven lejos emprenden un largo viaje para visitar a sus seres queridos y las calles se llenan de gente que con una gran sonrisa, buscan los regalos para celebrar en Noche Buena.

Lamentablemente este 2020 será diferente. Y es que hasta Santa Claus se ha visto afectado por los estragos que dejó la pandemia del Covid-19.

Octavio González Coronado tiene 20 años haciendo felices a los niños de escasos recursos en La Laguna. Disfrazado de Papá Noel, en su trineo recorre las calles repartiendo bolos y regalos, tomándose fotos con los pequeños y sobre todo, regalándoles una gigante sonrisa para preservar la ilusión de Navidad.

Para este año, nada podrá ser igual. Ataviado con su barba, además de su saco rojo característico, Santa inició la preparación con mucha antelación y es que cuenta, la situación económica es apremiante.

“Esta Navidad va a estar un poco difícil, pero no imposible. Esto nos enseña a vivir y convivir con los nuestros, para que aprovechemos las fiestas, para que pasemos un momento de unión. Podemos decir que nos tocó vivir una pandemia, sí, pero no hay necesidad se entristecerse. Tenemos la oportunidad de disfrutar tiempo de calidad con nuestros niños, con nuestros adultos mayores”.

“Muchos pueden pensar que esta Navidad será triste porque no habrá fiestas ni existe la capacidad económica para comprar muchos regalos, pero no necesitamos gastar mucho para ser felices”.

“Los niños ya empezaron a venir para darme sus cartitas, mantienen la ilusión, para ellos esta temporada es de felicidad, quieren ver a Santa, quieren recibir regalos pero lo más importante que podemos darles, es cariño y tiempo en familia”.

¡MayDay Santa!

La economía es uno de los rubros más afectados por la pandemia, pero Santa hará hasta lo imposible por llevar aunque sea un detalle a los niños de pocos recursos. “No tomemos esta historia como un hecho trágico, recordemos que los momentos difíciles nos enseñan a estar más unidos, a tener más espíritu”.

“En este momento los ingresos no son muchos, ya que por motivos de respeto a las medidas sanitarias no hay eventos a los que asistir, y no llega el mismo dinero”.

Invitó a los laguneros a abrir su corazón y sumarse a los apoyos, tanto para comprar juguetes y regalos, como para reparar su trineo, que en esta temporada de pruebas tuvo una falla casi catastrófica.

Una ayudadita

Para quienes deseen ayudar a Santa, ya sea mediante una donación de juguetes, dulces o reparaciones, pueden encontrarlo en su tienda de regalos ubicada en Rincón La Merced, sobre la Av. Universidad #652, en Torreón.