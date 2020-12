Regala la magia y color de México

Un amplia diversidad de objetos hechos a mano, el arte popular en México representa una forma de expresión y de ingreso para muchas familias de diferentes comunidades de nuestro país, luchando además, por mantener su identidad a través de sus creaciones artísticas.

Las artesanías cuentan con características específicas de cada región y son elaboradas con materiales naturales como la madera, el barro, las telas, las semillas, piedras y metales.

Precisamente, el amor y la admiración hacia estas expresiones llevaron a Pamela Gamboa a emprender el proyecto ‘Hecho a mano Laguna’.

La historia comenzó casi por accidente en un viaje que realizó con su hermano al sur del País. “Empezamos a ver un montón de mercadillos con artesanías y muchísimas cosas que en La Laguna no se ven. Hice contacto con algunos artesanos fabricantes y compré algunos productos para comercializar al volver a la Comarca a modo de prueba. Inicié la venta con mis amigos y familiares, pero resultó ser que las artesanías habían logrado un éxito que no esperaba, lo que me llevó a seguir pidiendo mercancía”.

Al principio fueron cosas sencillas, algunas blusas y bolsas, pero la demanda fue incrementando. En casa de sus papás tenía un cuarto donde acomodaba la mercancía, por lo que sus conocidos podían ir con confianza a buscar algo que les gustara.

“Pero eso se empezó a salir de control, ya que con el aumento en el público empezó a llegar gente que no conocía y pues se volvía un poco incómodo que mi casa estuviera llena de desconocidos”.

El impulso para crecer llegó de la mano de un proveedor de bolsas originario de Guadalajara, quien depositó su confianza completa en el proyecto y abasteció de mercancía a Pamela, sin pedir pago por adelantado.

“La verdad no sé cómo fue que confió tanto en mí, pero le agradezco ampliamente. Un día solo me habló y me dijo ‘tú véndelo y luego me lo pagas’. Una cosa llevó a la otra y los pedidos de mercancía comenzaron a crecer, cada vez se agregaban más productos y contactaba nuevos artesanos, hasta que logramos establecernos formalmente”.

Sumérgete en la variedad

El pintoresco local luce objetos de colores brillantes, cuenta con blusas, juguetes, suéteres de jerga para mascotas, aretes, colgantes, pulseras, bolsos, ponchos, tazas y hasta salsas hechas a mano. Esto se debe a que Hecho a Mano abre sus puertas para que artesanos invitados puedan ofrecer sus productos a la venta.

Por ejemplo ‘Aldana’, la marca fabricante de salsas y productos de joyería es de origen poblano, pero extiende su mercado en La Laguna. También ‘Ch’anani’ que se dedica a la fabricación de juegos didácticos, cuenta con productos en exhibición en la tienda.

Además puedes encontrar artículos de la marca ‘Tolva arte y moda’, que se dedica a la creación de joyería de fantasía y es de origen lagunero.