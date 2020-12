Contexto lagunero

Estresadas, abrumadas, exhaustas y, además, culpables. Así es como dicen sentirse las madres que trabajan fuera de casa en una entrevista hecha en cuatro países: Suecia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Las entrevistas las realizó Caitlyn Collins, profesora de sociología en la Universidad de Washington. Caitlyn es autora del libro “Making Motherhood Work”-Haciendo que la Maternidad Funcione-. Se entrevistaron a muchas mujeres que tienen hijos y trabajo fuera de casa. Ellas dijeron que “Antes de tener hijos el mensaje era que yo lo podía todo, la realidad es que no es así, si trato de hacer todo, estoy acabada”.

En Europa, las prestaciones y beneficios por maternidad son mucho mejores, ello nos hace pensar que allá las mujeres madres que trabajan fuera de casa son más felices y, así es. Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas, también se sienten frustradas por las expectativas que se tienen de ellas como trabajadoras ideales y madres perfectas.

Los problemas que enfrentan estas mujeres no son del tipo que se resuelven con auto ayuda, las acciones gubernamentales y los cambios culturales sirven mucho. En Suecia, Alemania e Italia, las mujeres cuentan con el apoyo externo de sus empleadores, sus colegas y también del gobierno federal. Por el contrario, las mujeres entrevistadas en los Estados Unidos afrontan una situación diferente porque además de su estrés y sus preocupaciones, no cuentan con ninguna ayuda externa. Obviamente no se trata solo de implementar las mismas acciones de esos países y esperar que suceda exactamente lo mismo. Se pueden implementar las políticas, las empresas pueden ofrecer grandes beneficios a las madres trabajadoras, pero si la gente no cambia y adapta su cultura, los esfuerzos son en vano. Este tipo de estudios han demostrado que se requiere mucho un cambio de cultura antes de poder cambiar la política.

En el caso de las madres estadounidenses, se mostraban llorosas cuando se les preguntaba ¿Qué significa para usted el ser una buena madre? Esto provocaba que sus ojos se llenaran de lágrimas y ellas necesitaban hacer una pausa porque sentían que estaban fallando en eso a sus hijos. Había una gran diferencia entre sus expectativas propias de lo que significa ser una buena mamá y de lo que en realidad eran capaces en el día a día. Lo que las mujeres esperan y quieren para sí mismas depende mucho del contexto cultural.

En los Estados Unidos (Y muy probablemente también en México), este tipo de madres de familia no esperan ningún soporte de sus parejas, de sus colegas, ni de sus empleadores y mucho menos del gobierno federal. Los valores sociales y culturales juegan un papel muy importante en cuanto a cómo nos sentimos acerca de nuestro desempeño en el trabajo y en el hogar. No se pueden separar estos dos aspectos. Nuestras propias expectativas acerca de todo en la vida -ser un buen colega, buen trabajador, buen amigo, buen hijo-, están íntimamente ligadas a ideales culturales acerca de lo que significa ser bueno en estos roles.

Lo que significa ser un buen trabajador implica dedicar todo nuestro tiempo y toda nuestra energía en nuestro empleo, demostrando a nuestros empleadores que estamos completamente comprometidos y alineados con las metas y objetivos de la empresa. Lo anterior tiende a beneficiar a los empleados varones y es una desventaja para las mujeres en el trabajo. Sin políticas de soporte a las mujeres en el trabajo, lo que encontramos en una gran cantidad de conflictos trabajo/familia los cuales les provocan sentimientos de tristeza y depresión.

Varios países de Europa son considerados como los mejores para ser madre de familia y trabajar, Suecia es uno de ellos. De hecho, muchas mujeres de Estados Unidos que visitan Suecia dicen “¿Cuándo me puedo venir a vivir aquí?”. Cuando uno visita Suecia y sube al metro o va al mercado en cualquier día ordinario, es muy común ver hombres solos con bebés alimentándolos, cambiándoles el pañal o empujando la carriola, sin ninguna mujer a la vista. De hecho, hay una broma sobre los estadounidenses varones que visitan Suecia, cuando ven a estos hombres cuidando a los bebés, preguntan: “¿Por qué hay tantos hombres aquí trabajando de niñeros?”. Por supuesto que esos hombres a los que se refieren no son niñeros, son los padres de esos niños.

En el contexto sueco, se asume que tanto los hombres como las mujeres, comparten de igual manera todas las actividades y este ideal cultural es apoyado por políticas públicas. En los Estados Unidos y en México no tenemos ese ideal cultural ni esas políticas públicas de apoyo. Suecia, Alemania e Italia están varias décadas adelante de nosotros en políticas públicas familiares fomentadas fuertemente para promover la igualdad de género.

El contexto cultural en estos países indica que los hijos tienen el derecho de igual acceso a ambos, padre y madre y sus padres también tienen el derecho de disponer de tiempo con ellos. Cuando existe un sentimiento común acerca de que la habilidad de pasar tiempo conviviendo con los hijos es más un derecho que una obligación, esto realmente cambia la cultura. Cuando los padres conviven con sus hijos, especialmente en los primeros seis meses después del nacimiento, esto trae muchos beneficios de integración no solo para los padres, sino también para los hijos.

En la región lagunera en los últimos cinco años me he topado en las calles con cinco hombres jóvenes con la pañalera al, hombro y con su bebé en los brazos, sin ninguna mujer a la vista. En particular, uno de ellos dándole el biberón al niño y otro cambiándole el pañal. Aun en ausencia de políticas públicas de apoyo, los jóvenes están tomando muy en serio su rol de padres y comparten con pareja el cuidado y la convivencia de los hijos. A uno de ellos le pregunté por qué no estaba su esposa y me dijo “Está trabajando y yo traje al bebé a consulta al IMSS”.

