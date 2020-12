Juan Joel Pacheco supera propia marca en Valencia

- Con su mejor registro personal de 2 horas, 9 minutos y 45 segundos en la Maratón de Valencia en España, el atleta lagunero Juan Joel Pacheco, cerró su actividad deportiva de un complicado 2020.

El tiempo del oriundo de Torreón, fue además el mejor para un mexicano para la justa internacional, considerada ahora como la tercera más rápida del mundo, tras el triunfo del keniano Evans Chebet (2h03:00).

Con el registro, Juan Joel se colocó en el puesto 26 y aunque estuvo alejado de los primeros puestos, superó por mucho el de 2 horas, 10 minutos y 58 segundos, la marca que lo había clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que debido a la pandemia del COVID-19, se celebrará el próximo año.

Al pasar la marca del Medio Maratón tras el kilómetro 21, Pacheco dio un tiempo de una hora, 4 minutos y 36 segundos, donde el pelotón puntero, ya que la sacaba alrededor de un minuto y medio.

"Es un trabajo de años, llevo una bitácora y he visto mejorar mis tiempos, aunque siento que pude haber corrido más rápido. No quise arriesgarme, porqué el grupo puntero iba muy adelante" dijo Juan Joel desde la Madre Patria en redes sociales, confesando que sincronizó su cronómetro tarde, por lo que no tuvo una lectura adecuada de los parciales mal, reconociendo que todavía le falta experiencia y determinación".

En la prueba en tierras españolas, se dio cita el también lagunero y tricampeón del Maratón Internacional Lala, Daniel Ortiz Pérez, que realizó un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, mejorando su mejor registro personal, por casi tres minutos.

Otros mexicanos en la justa fueron Patricio Castillo Santos, con quien Pacheco hizo equipo en gran parte del recorrido, además de René Ortiz Morales, Saby Luna Aburto, mientras que en la femenil estuvieron Madaí Pérez Carrillo e Ivette Mejía.